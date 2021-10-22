Инициированное МИОК исследования было организовано совместно с Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова. Результаты обнародовали 21 октября.

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Результаты опроса

В ходе опроса прозвучали следующие вопросы:

Как украинцы в Украине относятся к тем украинцам, котор ы е живут за рубежом?

ы Интересуются ли украинцы в Украине достижениями представителей диаспоры?

Хотят ли видеть их инвесторами, предпринимателями и привлекать украинскую диаспору к развитию Украины и тому подобное?

Исследования проводились с 3 по 9 августа 2021 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. За это время организаторы успели опросить 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

Согласно результатам опроса 66,7% граждан Украины имеют благосклонное отношение к украинской диаспоре. Так, об однозначно положительном отношении заявили 24,4% респондентов, еще 42,4% назвали свое отношение скорее положительным.

При этом отрицательно об украинцах, живущих за границей, отзываются 12,3% опрошенных . Из них 6,4% считают свое отношение однозначно отрицательным, а 5,9% – относительно отрицательным.

Также 21,1% респондентов не смогли дать однозначного ответа.

Украинцы рассказали о своем отношении к диаспоре / Изображение "Укринформ"

В то же время более 70% украинцев не против привлечения диаспоры к популяризации Украины за рубежом. 29,6% поддерживают финансирование государством украинских организаций за пределами страны. А интересуются вопросами диаспоры 23,5% участников интервью.