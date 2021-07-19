По словам парня, знание языков дает доступ к более широкому кругу информации, глубокому пониманию культуры других народов и свободному общению с жителями интересных стран. По его мнению, изучение языков надо превратить в хобби. Это позволит уделять максимальное количество времени этому делу и при этом не почувствовать эмоционального истощения.

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Как Назар Задорожный изучил первый иностранный язык

Прежде Назар Задорожный овладел английским. Для этого он максимально окружил себя этим языком: изменил язык интерфейса смартфона, выбирал англоязычные версии компьютерных игр и фильмов (сначала с субтитрами) и так далее.

Опыт изучения первого иностранного языка у Назара был успешным. Опираясь на него, он советует другим читать на иностранном языке книги и смотреть те фильмы и сериалы, с которыми люди уже знакомые в украинском переводе. Так новая лексика будет восприниматься значительно легче. Назар делится, что многое почерпнул из перечитывания на английском книг о Гарри Поттере.

Кроме того, всю информацию в интернете он искал исключительно на английском. Это не только позволило ему изучить новые слова, но и значительно расширило результаты поиска.

Сначала я понимал только треть найденной информации. Записывал каждое неизвестное слово (и не переводил на украинский, а записывал его значение на английском), потом обязательно использовал его в различных предложениях, чтобы закрепить изученное,

– рассказывает Назар Задорожный.

Тогда парень активно пользовался сайтом vocabulary.com, где можно записывать все изученные слова и практиковать их.

Еще Назар рассказал, что часто говорил по-английски сам с собой, чтобы практиковать язык. Позже привлек к процессу друзей. Они начали устраивать себе English hour, то есть посиделки, на которых в течение часа надо было разговаривать только на английском. Сначала это всем показалось сложным, но со временем такая практика принесла много пользы.

В конце концов, за два года Назару удалось хорошо овладеть английским. В 11 классе он сдал ВНО на 197,5 баллов. После окончания школы продолжал углублять свои знания. Некоторые правила, говорит, чувствовал уже на интуитивном уровне.

Полтора года назад парень сдал IELTS – и получил 8,5 баллов, показав высокий уровень владения английским C2.



Назар Задорожный​ / Фото Urban

Как Назар Задорожный изучил балканские языки

Изучать хорватский, сербский, боснийский языки Назар решил около четырех лет назад. Говорит, его всегда интересовала история и культура Балкан, а знание языков дает возможность читать оригинальные тексты и слушать местную музыку, понимая их.

Помню, когда впервые приехал на Балканы и попытался заговорить с местными, меня охватила невероятная радость от того, что я их понимал и мог хоть как-то выразить свои мысли! Чтобы выйти на такой уровень, мне понадобилось всего несколько месяцев,

– рассказывает Назар Задорожный.

Назар Задорожный путешествовал Балканами / Фото Urban

Сначала парень изучил базовую грамматику и научиться строить простые предложения. В этом ему помог studyserbian. Также он пользовался книгой Bosnian, Croatian, Serbian: a Grammar With Sociolinguistic Commentary (автор – Ronelle Alexander). В учебнике, кроме грамматики, уверяет Назар, объясняют еще и базовые различия между балканскими языками.

Когда Назар изучил основы, то взялся увеличивать словарный запас. В этом ему помогла музыка. Он разбирал текст песни на отдельные слова, выписывал их и учил. Тогда юноша увлекался балканскими исполнителями: Djani, Jana, Toma Zdravkovic, MC Stojan, Coby, Connect, Hari Mata Hari, Klinac, Rundek Cargo Trio, Senidah. Обогатив словарный запас благодаря их музыке, он начал чуть ли не автоматически говорить балканскими языками.

Назар отмечает, что понять хорватский, сербский и боснийский было не очень сложно из-за того, что эти языки принадлежат к группе славянских и очень похожи между собой.

С изучением белорусского и польского, рассказывает Назар, было еще легче, потому что большая часть их лексики совпадает с украинским.

Назар Задорожный путешествовал Балканами / Фото Urban

Курьезы из жизни полиглота

Как-то мы с друзьями проходили границу с Польшей. Я обратился к пограничнику на какой-то дикой смеси сербского, польского и украинского языков. Сейчас даже воспроизвести это не смогу. Бедный дядя смотрел на меня и ничего не понимал. Потом я понял, что изучая сербский, я совсем не практиковал польский, и мой мозг наложил новоизучение правила и лексику на старые, породив это чудовище,

– делится забавной историей Назар.

Еще один интересный случай произошел с парнем, когда он путешествовал Боснией. Назар обгонял авто впереди и пересек сплошную полосу. Его остановила полиция. Хотя тогда он уже хорошо знал боснийский, решил сделать притвориться, чтобы избежать штрафа. Полицейские на языке жестов объясняли ему правила. В конце концов, все-таки решили отпустить иностранца. Напоследок Назар сказал им на боснийском "хвала", что означает спасибо, – и едва не выдал себя этим.

Назар Задорожный путешествовал Балканами / Фото Urban

В итоге Назар Задорожный дал главный совет, как быстро выучить любой иностранный язык. По его мнению, это главное условие, без которого достичь успеха в овладении языками, скорее всего, не удастся.