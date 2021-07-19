По словам парня, знание языков дает доступ к более широкому кругу информации, глубокому пониманию культуры других народов и свободному общению с жителями интересных стран. По его мнению, изучение языков надо превратить в хобби. Это позволит уделять максимальное количество времени этому делу и при этом не почувствовать эмоционального истощения.
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Как Назар Задорожный изучил первый иностранный язык
Прежде Назар Задорожный овладел английским. Для этого он максимально окружил себя этим языком: изменил язык интерфейса смартфона, выбирал англоязычные версии компьютерных игр и фильмов (сначала с субтитрами) и так далее.
Опыт изучения первого иностранного языка у Назара был успешным. Опираясь на него, он советует другим читать на иностранном языке книги и смотреть те фильмы и сериалы, с которыми люди уже знакомые в украинском переводе. Так новая лексика будет восприниматься значительно легче. Назар делится, что многое почерпнул из перечитывания на английском книг о Гарри Поттере.
Кроме того, всю информацию в интернете он искал исключительно на английском. Это не только позволило ему изучить новые слова, но и значительно расширило результаты поиска.
Сначала я понимал только треть найденной информации. Записывал каждое неизвестное слово (и не переводил на украинский, а записывал его значение на английском), потом обязательно использовал его в различных предложениях, чтобы закрепить изученное,
– рассказывает Назар Задорожный.
Тогда парень активно пользовался сайтом vocabulary.com, где можно записывать все изученные слова и практиковать их.
Еще Назар рассказал, что часто говорил по-английски сам с собой, чтобы практиковать язык. Позже привлек к процессу друзей. Они начали устраивать себе English hour, то есть посиделки, на которых в течение часа надо было разговаривать только на английском. Сначала это всем показалось сложным, но со временем такая практика принесла много пользы.
В конце концов, за два года Назару удалось хорошо овладеть английским. В 11 классе он сдал ВНО на 197,5 баллов. После окончания школы продолжал углублять свои знания. Некоторые правила, говорит, чувствовал уже на интуитивном уровне.
Полтора года назад парень сдал IELTS – и получил 8,5 баллов, показав высокий уровень владения английским C2.
Назар Задорожный / Фото Urban
Как Назар Задорожный изучил балканские языки
Изучать хорватский, сербский, боснийский языки Назар решил около четырех лет назад. Говорит, его всегда интересовала история и культура Балкан, а знание языков дает возможность читать оригинальные тексты и слушать местную музыку, понимая их.
Помню, когда впервые приехал на Балканы и попытался заговорить с местными, меня охватила невероятная радость от того, что я их понимал и мог хоть как-то выразить свои мысли! Чтобы выйти на такой уровень, мне понадобилось всего несколько месяцев,
– рассказывает Назар Задорожный.
Назар Задорожный путешествовал Балканами / Фото Urban
Сначала парень изучил базовую грамматику и научиться строить простые предложения. В этом ему помог studyserbian. Также он пользовался книгой Bosnian, Croatian, Serbian: a Grammar With Sociolinguistic Commentary (автор – Ronelle Alexander). В учебнике, кроме грамматики, уверяет Назар, объясняют еще и базовые различия между балканскими языками.
С изучением белорусского и польского, рассказывает Назар, было еще легче, потому что большая часть их лексики совпадает с украинским.
Назар Задорожный путешествовал Балканами / Фото Urban
Курьезы из жизни полиглота
Как-то мы с друзьями проходили границу с Польшей. Я обратился к пограничнику на какой-то дикой смеси сербского, польского и украинского языков. Сейчас даже воспроизвести это не смогу. Бедный дядя смотрел на меня и ничего не понимал. Потом я понял, что изучая сербский, я совсем не практиковал польский, и мой мозг наложил новоизучение правила и лексику на старые, породив это чудовище,
– делится забавной историей Назар.
Еще один интересный случай произошел с парнем, когда он путешествовал Боснией. Назар обгонял авто впереди и пересек сплошную полосу. Его остановила полиция. Хотя тогда он уже хорошо знал боснийский, решил сделать притвориться, чтобы избежать штрафа. Полицейские на языке жестов объясняли ему правила. В конце концов, все-таки решили отпустить иностранца. Напоследок Назар сказал им на боснийском "хвала", что означает спасибо, – и едва не выдал себя этим.
Назар Задорожный путешествовал Балканами / Фото Urban
В итоге Назар Задорожный дал главный совет, как быстро выучить любой иностранный язык. По его мнению, это главное условие, без которого достичь успеха в овладении языками, скорее всего, не удастся.
Изучение языка через силу не даст хорошего и быстрого результата. Чтобы все удалось, надо гореть желанием овладеть новым языком и ставить перед собой конкретную цель,
– уверяет полиглот.