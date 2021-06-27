Як українцеві оформити довіреність за кордоном: пояснення від МЗС

Оформлення довіреності – це оптимальний спосіб владнати нагальні справи в Україні для тих, хто перебуває з кордоном. Довіреність дозволить родичу, знайомому чи іншій особі, якій мігрант довіряє, зробити необхідні дії від його імені. Міністерство закордонних справ України нещодавно нагадало, як її оформити.

Роз'яснення для українців МЗС надало у вигляді публікації в фейсбуці. Допис належить до постійної рубрики "Консул Допомагає". Це серія дописів з порадами та корисними інструкціями для мігрантів.

Цікаво Поспішала на літак у день вручення диплома: як українка знайшла щастя у Вільнюсі

Як оформити довіреність за кордоном

Оформити довіреність можна або в закордонній дипломатичній установі України, або у місцевого іноземного нотаріуса.

За даними МЗС, видана дипломатичною установою довіреність буде чинною на території України без жодного додаткового засвідчення.

При цьому слід звернути увагу на наступне:

довіреності, якими делегуються права на розпорядження майном, треба обов'язково вносити до Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД);

не слід покладатися на так звані "генеральні" довіреності. Наприклад, в установі з такими можуть відмовити, оскільки в тексті немає конкретного формулювання про певну дію;

перед зверненням до закордонної дипломатичної установи слід скласти й мати з собою проєкт довіреності (в електронному вигляді);

потрібно чітко розуміти, які повноваження людини готова довірити іншій особі;

законодавчо затвердженого стандартного чи типового тексту довіреності не існує.

Видані іноземними нотаріусами довіреності також вважаються чинними. Зазвичай вони потребують апостилю або легалізації. Але у деяких випадках додатково засвідчення не потрібно.