Разъяснения для украинцев МИД предоставило в виде публикации в фейсбуке. Сообщение относится к постоянной рубрики "Консул Помогает". Это серия постов с советами и полезными инструкциями для мигрантов.

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Как оформить доверенность за рубежом

Оформить доверенность можно или в заграничном дипломатическом учреждении Украины, или в местного иностранного нотариуса.

По данным МИД, выданная дипломатическим учреждением доверенность будет действовать на территории Украины без всякого дополнительного засвидетельствования .

При этом следует обратить внимание на следующее:

доверенности, которыми делегируются права на распоряжение имуществом, надо обязательно вносить в Единый реестр доверенностей (ЕРД);

не следует полагаться на так называемые "генеральные" доверенности. Например, в учреждении с такими могут отказать, поскольку в тексте нет конкретной формулировки об определенном действие;

перед обращением к заграничному дипломатическому учреждению следует составить и иметь с собой проект доверенности (в электронном виде);

нужно четко понимать, какие полномочия человек готов доверить другому лицу;

законодательно утвержденного стандартного или типичного текста доверенности не существует.