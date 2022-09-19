Як українським студентам швидше адаптуватися в Польщі: поради для першокурсників

Повномасштабна російсько-українська війна змусила значну частину українців продовжити своє навчання за кордоном. Відтак, чимало студентів з України вступили до польських вишів.

Тож якщо ви також стали студентом в Польщі, але ще не встигли адаптуватися в країні, то ці поради точно стануть вам у пригоді. Ловіть коротку пам'ятку для українських першокурсників за кордоном.

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Як адаптуватися в Польщі: 5 порад для українських студентів