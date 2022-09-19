Тож якщо ви також стали студентом в Польщі, але ще не встигли адаптуватися в країні, то ці поради точно стануть вам у пригоді. Ловіть коротку пам'ятку для українських першокурсників за кордоном.

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Як адаптуватися в Польщі: 5 порад для українських студентів