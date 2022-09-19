Тож якщо ви також стали студентом в Польщі, але ще не встигли адаптуватися в країні, то ці поради точно стануть вам у пригоді. Ловіть коротку пам'ятку для українських першокурсників за кордоном.
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Як адаптуватися в Польщі: 5 порад для українських студентів
- Вивчайте польську та вдосконалюйте свій словниковий запас. Володіння місцевою мовою в чужій країні добряче полегшить процес адаптації. Тож відвідуйте безкоштовні мовні курси та більше спілкуйтеся польською.
- Заводьте нові знайомства. Так ви більше вивчите побут поляків.
- Збираючи валізу, пам'ятайте, що європейці полюбляють одягатися просто та зручно.
- Економніше для гаманця буде, якщо поселитись в гуртожитку. У Польщі – це кімнатки на 2 – 3 особи зі всім необхідним. У розпорядженні є ліжко, робоче місце, душ, туалет та інтернет.
- А ось зекономити на транспорті можна, придбавши проїзний квиток на всі види міського транспорту.