Від життя на долар у день до визнання і розкоші: як українець заснував креативну агенцію в США

Петро Онисько родом із Тернополя. Він – власник креативної агенції у Нью-Йорку, а його клієнти – найбагатші люди Америки. Петро залюбки розповідає, як йому вдалося досягти такого успіху.

На досягнення мрії Петру Ониську знадобилося 10 років. За цей час він пережив багато скрутних моментів. Втім, чоловік переконаний, що тернистий шлях до добробуту – дуже корисний досвід, який формує особистість.

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Покинути все заради ідеї

Спочатку емігрант з України працював у магазині. Цей період свого життя Петро Онисько згадує з усмішкою. Розповідає, що бігав по всьому магазину і розставляв продукти, які там продавалися. Згодом його перевели на посаду касира. А останнім підвищенням на цій роботі стала роль головного по стеженню за холодильниками та морозильниками.

Після трьох років роботи у магазині українець усвідомив, що йому потрібні радикальні зміни. Перед ним постав наступний вибір: або закінчити у США навчання, яке розпочав в Україні, або спробувати себе у фотографії, якою завжди цікавився.

Це рішення далось Петру Ониську непросто. Він хотів обрати фотографію, але рідні його у цьому не підтримували. Батьки казали, що не варто кидати роботу, поки не знайшов іншу. Хвилювався з цього приводу і власник квартири, яку винаймав Петро. Орендодавець сумнівався у тому, чи зможе хлопець оплачувати житло, якщо не матиме постійної роботи.

Та Петро Онисько вирішив ризикнути. Хлопець пробув без роботи близько місяця. Зайшов у борги. Був час, коли жив з бюджетом один долар на день. Цікаво, що цей складний період Петро називає найкращим, що з ним сталося у житті. За його словами, коли людина падає на дно, то починає відчувати твердий ґрунт під ногами – і відштовхується від нього. З цього моменту, вважає Петро, все починає йти по висхідній.

Пошук себе

Українця завжди вабило нічне життя Нью-Йорка. Тож на початку кар'єри він поставив собі за мету працювати на один із сайтів, де висвітлювалося нічне життя у різних місцях світу. Петро написав усім дотичним до керівництва сайту, чиї контакти зміг знайти. Так він зумів вийти на потрібну людину і почати займатися фотографією професійно.

Петро намагався створювати щось унікальне, не таке, як роблять інші. Тому захопився фотографією геометрії. Цей перший успіх і став квитком у світ багатих і знаменитих.

Відкриття власної агенції

Петро Онисько працював на різні компанії. А три роки тому відкрив власну креативну агенцію, яка займається виробництвом відео та фотопродукції для різного бізнесу. Зараз година його роботи коштує від 500 доларів. Він вже створив репутацію на ринку та має постійних клієнтів.

Я розумію, що в бізнесу є цінність. Є своє енергія, з якою створюють той чи інший продукт або сервіс. І от за допомогою відео чи фото я намагаюся передати цю вібрацію, енергетику, любов, яку вкладають люди у свій бізнес,

– зазначає Петро Онисько.

Українець може похвалитися дуже дорогими проєктами, якими займався. Наприклад, його клієнтом була велика годинникова компанія. Вартість годинників, які були об'єктами зйомки, дорівнювала 20 мільйонів доларів. Водночас Петро зазначає: гроші ніколи не були для нього метою, і від роботи він насамперед отримує задоволення. Цю щирість помічають і постійні клієнти.

Він – надійний. Він завжди тримає слово. На ринку досить важно знайти когось, кому можна довіряти. Багато людей намагаються використати тебе, виставляють неймовірні розцінки, тому нам приємно працювати з Петром,

– ділиться враженнями від співпраці з українцем Бенджамін Арабов, генеральний директор ювелірної компанії.

Петро каже, що мріє ділитися своїм успішним досвідом з іншими, особливо з молоддю в Україні. Саме тому у майбутньому хоче створити бізнес-курс або відкрити школу.

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