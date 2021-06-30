На достижение мечты Петру Онисько понадобилось 10 лет. За это время он пережил много трудных моментов. Но мужчина убежден, что тернистый путь к благосостоянию – очень полезный опыт, который формирует личность.

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Бросить все ради идеи

Сначала эмигрант из Украины работал в магазине. Этот период своей жизни Петр Онисько вспоминает с улыбкой. Рассказывает, что бегал по всему магазину и расставлял продукты, которые там продавались. Впоследствии его перевели на должность кассира. А последним повышением на этой работе стала роль главного по холодильникам и морозильникам.

После трех лет работы в магазине украинец осознал, что ему нужны радикальные изменения. Перед ним предстал следующий выбор: либо закончить в США обучение, начатое в Украине, или попробовать себя в фотографии, которой всегда интересовался.

Это решение далось Петру Онисько непросто. Он хотел выбрать фотографию, но родные его в этом не поддерживали. Родители говорили, что не стоит бросать работу, пока не нашел другую. Волновался по этому поводу и владелец квартиры, которую снимал Петр. Арендодатель сомневался в том, сможет ли парень оплачивать жилье, если не будет иметь постоянной работы.

Но Петр Онисько решил рискнуть. Парень пробыл без работы около месяца. Зашел в долги. Было время, когда жил с бюджетом один доллар в день. Интересно, что этот сложный период Петр называет лучшим, что с ним произошло в жизни. По его словам, когда человек падает на дно, то начинает чувствовать твердую почву под ногами – и отталкивается от нее. С этого момента, считает Петр, все начинает идти по нарастающей.

Поиск себя

Украинца всегда влекла ночная жизнь Нью-Йорка. Поэтому в начале карьеры он поставил себе цель работать на один из сайтов, где освещалось ночная жизнь в разных местах мира. Петр написал всем из руководства сайта, чьи контакты смог найти. Так он сумел выйти на нужного человека и начать заниматься фотографией профессионально.

Петр пытался создавать что-то уникальное, не такое, как делают другие. Поэтому увлекся фотографией геометрии. Этот первый успех и стал билетом в мир богатых и знаменитых.

Открытие собственного агентства

Петр Онисько работал на различные компании. А три года назад открыл собственное креативное агентство, которое занимается производством видео и фотопродукции для разного бизнеса. Сейчас час его работы стоит от 500 долларов. Он уже создал репутацию на рынке и имеет постоянных клиентов.

Я понимаю, что у бизнеса есть ценность. Есть своя энергия, с которой создают тот или иной продукт или сервис. И вот с помощью видео или фото я стараюсь передать эту вибрацию, энергетику, любовь, которую вкладывают люди в свой бизнес,

– отмечает Петр Онисько.

Украинец может похвастаться очень дорогими проектами, которыми занимался. Например, его клиентом была большая часовая компания. Стоимость часов, которые были объектами съемки, равна 20 миллионов долларов. В то же время Петр отмечает: деньги никогда не были для него целью, и от работы он прежде всего получает удовольствие. Эту искренность замечают и постоянные клиенты.

Он – надежный. Он всегда держит слово. На рынке достаточно сложно найти кого-то, кому можно доверять. Многие люди пытаются использовать тебя, выставляют невероятные цены, поэтому нам приятно работать с Петром,

– делится впечатлениями от сотрудничества с украинцем Бенджамин Арабов, генеральный директор ювелирной компании.

Петр говорит, что мечтает делиться своим успешным опытом с другими, особенно с молодежью в Украине. Именно поэтому в будущем хочет создать бизнес-курс или открыть школу.