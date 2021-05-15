Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш нещодавно виступив з низкою заяв. У нього оптимістичні прогнози щодо подолання пандемії.

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Понад 56% населення Угорщини отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Це дає підстави прогнозувати, що звичайне життя в Угорщині може повернутися на півтора-два місяці раніше, ніж в інших країнах Європейського Союзу.

На початку червня всі охочі отримати вакцину зможуть самостійно обирати, препаратом від якої компанії їм робити щеплення.

Також уряд остаточно підтвердив, що з 28 травня 2021 року можна буде святкувати весілля у приміщеннях ресторанів.

В країні оголосили й нові пояснення стосовно сертифіката вакцинації. Його можуть одержати не лише жителі країни, а й угорці, які проживають за кордоном. Для цього їм потрібно пред'явити отриманий в країні проживання документ, що підтверджує щеплення. Після цього їм видадуть угорську версію сертифіката. Іммігранти, які проживають в Угорщині, теж мають змогу отримати цей документ.

Також є гарні новини для мандрівників. Жителі Угорщини при наявності сертифіката вакцинації можуть подорожувати до Хорватії. Однак, дозвіл діє для тих людей, які робили друге щеплення щонайменше за два тижні до поїздки.

Власники угорського сертифікату вакцинації можуть подорожувати до Хорватії / Фото Unsplash