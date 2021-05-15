Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш недавно выступил с рядом заявлений. У него оптимистичные прогнозы касательно пандемии.

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Последние новости Венгрии

Более 56% населения Венгрии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Это дает основания прогнозировать, что обычная жизнь в Венгрию может вернуться на полтора-два месяца раньше, чем в других странах Европейского Союза .

В начале июня все желающие получить вакцину смогут самостоятельно выбирать, препаратом от какой компании им делать прививки .

Также правительство окончательно подтвердило, что с 28 мая 2021 года можно будет праздновать свадьбу в помещениях ресторанов.

В стране объявили и новые объяснения относительно сертификата вакцинации . Его могут получить не только жители страны, но и венгры, проживающие за рубежом. Для этого им нужно предъявить полученный в стране проживания документ, подтверждающий прививку. После этого им выдадут венгерскую версию сертификата. Иммигранты, которые проживают в Венгрии, тоже имеют возможность получить этот документ.

Также есть хорошие новости для путешественников. Жители Венгрии при наличии сертификата вакцинации могут путешествовать в Хорватию . Однако, разрешение действует для тех людей, которые делали вторую прививку не менее чем за две недели до поездки .