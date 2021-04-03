4 квітня 2021 року більшість країн Європи, зокрема Німеччина, святкують Великдень. Це свято є одним з найбільших у році. Розглянемо давні й сучасні німецькі традиції проведення цього святкового дня.

Більшість німецьких звичаїв святкування Великодня мають язичницьке походження. В сучасних умовах вони гармонійно поєдналися з релігійними обрядами. Великдень у Німеччині є загальнонаціональним святом. Цьогоріч жителі Німеччини матимуть два офіційні вихідні – 4 та 5 квітня.

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Історія свята

Німецький Великдень називається Ostern. У дохристиянські часи люди, які проживали на території Німеччини, святкували пробудження весни та прославляли богиню родючості Отару. Ймовірно, саме звідси й походить сучасна назва свята.

Яйце, яке досі є одним з найважливіших атрибутів Великодня, колись було символом нового життя. Німці започаткували традицію освячування яєць ще в IV столітті. Розфарбовували великодні яйця, як правило, червоним.

Не менш важливою традицією колись було розпалювання великого Пасхального вогнища. Це робилося напередодні Великодня. Пасхальне вогнище символізує закінчення зими та згоряння всіх негативних почуттів.

У минулі століття вважалося, що великодні "дари" приносять півні та лелеки. Згодом символ Великодні змінився. Ним став кролик, який за давніми повір'ями дарує родючість.

Кролик є символом Великодня у Німеччині / Фото Unsplash

Сучасні традиції

Сучасні традиції святкування Великодні зазнали певних змін, але не втратили свого первинного шарму.

У ніч перед Великоднем в церквах традиційно відбуваються богослужіння. У дворах храмів розпалюють багаття. Від вогню запалюють спеціальну великодню свічку, яка називається пасхал.

У Саксонії традиційно на Великдень проводять кінний похід. Чоловіки на конях і з релігійними атрибутами в руках їздять по селах зі звісткою про воскресіння Христа. Кінні процесії супроводжуються піснями.

Прикрашання фонтанів і колодязів зеленню – ще один відносно новий святковий звичай, який німці перейняли від сусідніх держав.

Популярною традицією є ігри з яйцями. Наприклад, двоє людей стукаються яйцями – виграє той, чиє яйце залишиться цілим. Інший приклад: яйця скочують з гірки – чиє покотиться дальше, того й перемога. Є і командні варіації гри з яйцями: біг на швидкість з яйцями на ложка – одна з таких.

У Німеччині на Великодень популярні ігри з використанням яєць / Фото Unsplash

У сучасній Німеччині неможливо уявити Великдень без великодніх зайців. Там навіть є Німецька пошта пасхального зайця, куди діти відправляють свої листківки. Сьогодні у Німеччині прийнято також купувати шоколадних зайців або пряники у вигляді зайців.

Ще німці частуються випічкою у вигляді ягнят, традиційним німецьким хлібом, штруделями з різними начинками (найчастіше з яблуками та вишнею), салатами, рибою, смаженим або запеченим м'ясом.

У німеччині на Великодень їдять традиційний німецький хліб / Фото Unsplash

Як привітати з Великоднем німецькою

Привітати жителя Німеччини зі святом можна таким чином:

Frohe Ostern! – Веселого Великодня!

– Веселого Великодня! Euch und eurer Familie frohe Ostern! – Радісної Пасхи вам і вашій родині!

– Радісної Пасхи вам і вашій родині! Frohe Ostern und herzliche Grüße zum Fest euch allen! – Радісної Пасхи та найкращих побажань до свята всім вам.

Великдень в Німеччині 2021

Нагадаємо, що раніше Ангела Меркель говорила про ймовірний великодній локдаун у Німеччині. Це рішення викликало критику у населення. Тож 24 березня 2021 року канцлер Німеччини відмовилася від ідеї посилення карантинних обмежень і перепросила за свої слова.