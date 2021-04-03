4 апреля 2021 большинство стран Европы, в частности Германия, празднуют Пасху. Этот праздник является одним из крупнейших в году. Рассмотрим древние и современные немецкие традиции проведения этого праздничного дня.

Большинство немецких обычаев празднования Пасхи имеют языческое происхождение. В современных условиях они гармонично сочетались с религиозными обрядами. Пасха в Германии является общенациональным праздником. В этом году жители Германии будут два официальных выходных – 4 и 5 апреля .

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История праздника

В Германии Пасху называют Ostern . В дохристианские времена люди, которые проживали на территории Германии, праздновали пробуждения весны и прославляли богиню плодородия Отару . Вероятно, именно отсюда и происходит современное название праздника.

Яйцо , которое до сих пор является одним из важнейших атрибутов Пасхи, когда было символом новой жизни. Немцы начали традицию освящения яиц еще в IV веке . Раскрашивали пасхальные яйца, как правило, красным.

Не менее важной традицией когда-то было разжигание большого Пасхального очага . Это делалось накануне Пасхи. Пасхальней костер символизирует окончание зимы и сгорания всех негативных чувств.

В прошлые века люди считали, что пасхальные "дары" приносят петухи и аисты. Потом символ Пасхи изменился. Им стал кролик , который по древним поверьям дарит плодородие.

Кролик является символом Пасхи в Германии / Фото Unsplash

Современные традиции

Современные традиции празднования Пасхи имеют определенные изменения, но не потеряли своего первоначального шарма.

В ночь перед Пасхой в церквях традиционно проходят богослужения . Во дворах храмов разжигают костер. От огня зажигают специальную пасхальную свечу, которая называется пасхал .

В Саксонии традиционно на Пасху проводят конный поход. Мужчины на лошадях и с религиозными атрибутами в руках ездят по селам с известием о воскресении Христа. Конные процессии сопровождаются песнями.

Украшение фонтанов и колодцев зеленью – еще один относительно новый праздничный обычай, который немцы переняли от соседних государств.

Популярной традицией является игры с яйцами . Например, два человека стучатся яйцами – выигрывает тот, чьё яйцо останется целым. Другой пример: яйца скатывают с горки – чьё покатится дальше, того и победа. Есть и командные вариации игры с яйцами: бег на скорость с яйцами на ложках – как пример .

В Германии на Пасху популярные игры с использованием яиц / Фото Unsplash

В современной Германии невозможно представить Пасху без пасхальных зайцев . Там даже есть Немецкая почта пасхального зайца , куда дети отправляют свои письма. Сегодня в Германии принято также покупать шоколадных зайцев или пряники в виде зайцев.

Еще немцы угощаются выпечкой в виде ягнят, традиционным немецким хлебом, штруделями с различными начинками (чаще всего с яблоками и вишней), салатами, рыбой, жареным или запеченным мясом.

В германии на Пасху едят традиционный немецкий хлеб / Фото Unsplash

Как поздравить с Пасхой на немецком

Поздравить жителя Германии с праздником можно следующим образом:

Frohe Ostern! – Веселой Пасхи!

– Euch und eurer Familie frohe Ostern! – Радостной Пасхи вам и вашей семье!

– Frohe Ostern und herzliche Grüße zum Fest euch allen ! – Радостной Пасхи и наилучших пожеланий к празднику всем вам.

Пасха в Германии 2021