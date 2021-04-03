Шоколадные зайцы и игры с яйцами: как празднуют Пасху в Германии
4 апреля 2021 большинство стран Европы, в частности Германия, празднуют Пасху. Этот праздник является одним из крупнейших в году. Рассмотрим древние и современные немецкие традиции проведения этого праздничного дня.
Источник:24 канал
Большинство немецких обычаев празднования Пасхи имеют языческое происхождение. В современных условиях они гармонично сочетались с религиозными обрядами. Пасха в Германии является общенациональным праздником. В этом году жители Германии будут два официальных выходных – 4 и 5 апреля.
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История праздника
В Германии Пасху называют Ostern. В дохристианские времена люди, которые проживали на территории Германии, праздновали пробуждения весны и прославляли богиню плодородия Отару. Вероятно, именно отсюда и происходит современное название праздника.
Яйцо, которое до сих пор является одним из важнейших атрибутов Пасхи, когда было символом новой жизни. Немцы начали традицию освящения яиц еще в IV веке. Раскрашивали пасхальные яйца, как правило, красным.
Не менее важной традицией когда-то было разжигание большого Пасхального очага. Это делалось накануне Пасхи. Пасхальней костер символизирует окончание зимы и сгорания всех негативных чувств.
В прошлые века люди считали, что пасхальные "дары" приносят петухи и аисты. Потом символ Пасхи изменился. Им стал кролик, который по древним поверьям дарит плодородие.
Кролик является символом Пасхи в Германии / Фото Unsplash
Современные традиции
Современные традиции празднования Пасхи имеют определенные изменения, но не потеряли своего первоначального шарма.
В ночь перед Пасхой в церквях традиционно проходят богослужения. Во дворах храмов разжигают костер. От огня зажигают специальную пасхальную свечу, которая называется пасхал.
В Саксонии традиционно на Пасху проводят конный поход. Мужчины на лошадях и с религиозными атрибутами в руках ездят по селам с известием о воскресении Христа. Конные процессии сопровождаются песнями.
Украшение фонтанов и колодцев зеленью – еще один относительно новый праздничный обычай, который немцы переняли от соседних государств.
Популярной традицией является игры с яйцами. Например, два человека стучатся яйцами –выигрывает тот, чьё яйцо останется целым. Другой пример: яйца скатывают с горки – чьё покатится дальше, того и победа. Есть и командные вариации игры с яйцами: бег на скорость с яйцами на ложках – как пример.
В Германии на Пасху популярные игры с использованием яиц / Фото Unsplash
В современной Германии невозможно представить Пасху без пасхальных зайцев. Там даже есть Немецкая почта пасхального зайца, куда дети отправляют свои письма. Сегодня в Германии принято также покупать шоколадных зайцев или пряники в виде зайцев.
Еще немцы угощаются выпечкой в виде ягнят, традиционным немецким хлебом, штруделями с различными начинками (чаще всего с яблоками и вишней), салатами, рыбой, жареным или запеченным мясом.
В германии на Пасху едят традиционный немецкий хлеб / Фото Unsplash
Как поздравить с Пасхой на немецком
Поздравить жителя Германии с праздником можно следующим образом:
- Frohe Ostern! – Веселой Пасхи!
- Euch und eurer Familie frohe Ostern! – Радостной Пасхи вам и вашей семье!
- Frohe Ostern und herzliche Grüße zum Fest euch allen ! – Радостной Пасхи и наилучших пожеланий к празднику всем вам.
Пасха в Германии 2021
Напомним, что ранее Ангела Меркель говорила о возможном пасхальном локдауне в Германии. Это решение вызвало критику у населения. Поэтому 24 марта 2021 года канцлер Германии отказалась от идеи усиления карантина и извинилась за свои слова.
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