Як світ показував підтримку Україні у 2022 році: знакові фото у синьо-жовтих кольорах
Безсумнівно, 2022-й для кожного з нас запам'ятається повномасштабним нападом Росії на Україну. А ще – неймовірною підтримкою усього світу, якому не байдуже майбутнє нашої держави.
У рамках підсумків року, що минає, Закордон 24 вирішив згадати один з аспектів підтримки українського народу, який у 2022 році підіймав наш моральний дух. Упродовж 9 місяців повномасштабної війни країни по всьому світу різними способами демонстрували свою солідарність Україні у боротьбі з російськими окупантами.
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Зокрема відомі споруди, пам'ятки архітектури і чудеса світу засяяли синьо-жовтими кольорами. Такі потужні меседжі й осуд російської агресії надзвичайно важливі зараз, адже увага світової спільноти не повинна згасати. Особливо це важливо для українців, адже ми зараз боремося за свою незалежність і свободу.
Як країни-союзники в 2022-му висловлювали солідарність Україні
З перших днів повномасштабної російсько-української війни світ відреагував на події та підтримав нас. Першими були Франція та Німеччина. Так, уже 25 лютого Ейфелева вежа у Парижі засяяла синьо-жовтим. Кольорами українського прапора того ж дня підсвітили і стадіон "Альянц Арена" в німецькому Мюнхені. Крім цього, будівля мерії Мюнхена, Мюнхенський технічний університет і Олімпійська вежа також прикрасили у знак солідарності Україні.
З часом такий прояв підтримки активно поширився і на інші країни Європи, Америки, Близького Сходу та Азії. Практично по всіх континентах стали все більше прикрашати відомі локації у синьо-жовтий.
Майже 50 знаменитих історичних будівель, площ, мостів, телевеж й інших споруд були в кольорах прапору України. Серед них – будівля Ради Європи у Страсбурзі, CN Tower у канадському Торонто, Ніагарський водоспад, площа Свободи в Естонії, телевежа Тбілісі, телевежа TELSTRA в австралійській Канберрі, Фінікійська фортеця в Лівані, найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа, що в ОАЕ, та інші. Як це було – Закордон 24 зібрав знакові кадри у фотоновині.
Як пам'ятки архітектури виглядали у синьо-жовтих кольорах
Будівля ЄС у Брюсселі (Бельгія)
Колізей у Римі (Італія)
Будівля уряду Уельсу в Cathays Park у Кардіффі (Велика Британія)
Оглядове колесо в Лондоні (Англія)
Бранденбурзькі ворота в Берліні (Німеччина)
Палаццо Маріно в Мілані (Іспанія)
Опера у Сіднеї (Австралія)
Ніагарський водоспад (Канада)
Вежа Кутуб-Мінар (Індія)
Найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа (ОАЕ)
Вежа Куала-Лумпур (Малайзія)
Міст Тисячоліття в Подгориці (Чорногорія)
Башта Азаді у Тегерані (Іран)
Міст Ваді Абдун в Аммані (Йорданія)
Ізмірська годинникова вежа (Туреччина)
Міст Султана Селіма Явуза через Босфор (Туреччина)
Міст Султан Мехмеда Фатіха, Другий Босфорський міст (Туреччина)
Палац Націй, Відділення ООН у Женеві (Швейцарія)
Петршинська вежа у Празі (Чехія)
Жвєрінський міст (Литва)
Міст Хай Левел в Едмонтоні (Канада)
Рада Європи і Страсбурзі (Франція)
Бурдж аль-Мамлака – хмарочос в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)
Мерія міста Болтона (Велика Британія)
Мерія Фредеріктона (Канада)
Конгрес Республіки Перу
Мерія міста Мурсія (Іспанія)
Десятки країн не залишилися осторонь подій в Україні, і вони допомагають нам не лише зброєю, технікою, грошима і гуманітарною допомогою, а й підтримкою морального духу українців. А це вкрай важливо у нашій боротьбі з окупантами. Солідарність світу наближає Україну до перемоги!