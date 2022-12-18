Як світ показував підтримку Україні у 2022 році: знакові фото у синьо-жовтих кольорах

Безсумнівно, 2022-й для кожного з нас запам'ятається повномасштабним нападом Росії на Україну. А ще – неймовірною підтримкою усього світу, якому не байдуже майбутнє нашої держави.

У рамках підсумків року, що минає, Закордон 24 вирішив згадати один з аспектів підтримки українського народу, який у 2022 році підіймав наш моральний дух. Упродовж 9 місяців повномасштабної війни країни по всьому світу різними способами демонстрували свою солідарність Україні у боротьбі з російськими окупантами.

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Зокрема відомі споруди, пам'ятки архітектури і чудеса світу засяяли синьо-жовтими кольорами. Такі потужні меседжі й осуд російської агресії надзвичайно важливі зараз, адже увага світової спільноти не повинна згасати. Особливо це важливо для українців, адже ми зараз боремося за свою незалежність і свободу.

Як країни-союзники в 2022-му висловлювали солідарність Україні

З перших днів повномасштабної російсько-української війни світ відреагував на події та підтримав нас. Першими були Франція та Німеччина. Так, уже 25 лютого Ейфелева вежа у Парижі засяяла синьо-жовтим. Кольорами українського прапора того ж дня підсвітили і стадіон "Альянц Арена" в німецькому Мюнхені. Крім цього, будівля мерії Мюнхена, Мюнхенський технічний університет і Олімпійська вежа також прикрасили у знак солідарності Україні.

З часом такий прояв підтримки активно поширився і на інші країни Європи, Америки, Близького Сходу та Азії. Практично по всіх континентах стали все більше прикрашати відомі локації у синьо-жовтий.

Майже 50 знаменитих історичних будівель, площ, мостів, телевеж й інших споруд були в кольорах прапору України. Серед них – будівля Ради Європи у Страсбурзі, CN Tower у канадському Торонто, Ніагарський водоспад, площа Свободи в Естонії, телевежа Тбілісі, телевежа TELSTRA в австралійській Канберрі, Фінікійська фортеця в Лівані, найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа, що в ОАЕ, та інші. Як це було – Закордон 24 зібрав знакові кадри у фотоновині.

Як пам'ятки архітектури виглядали у синьо-жовтих кольорах

Будівля ЄС у Брюсселі (Бельгія)

Фото: The Architect

Колізей у Римі (Італія)

Фото: The Architect

Будівля уряду Уельсу в Cathays Park у Кардіффі (Велика Британія)

Фото: The Architect

Оглядове колесо в Лондоні (Англія)

Фото: The Architect

Бранденбурзькі ворота в Берліні (Німеччина)



Фото: The Architect

Палаццо Маріно в Мілані (Іспанія)

Фото: The Architect

Опера у Сіднеї (Австралія)

Фото: The Architect

Ніагарський водоспад (Канада)



Фото: фейсбук МЗС України

Вежа Кутуб-Мінар (Індія)



Фото: фейсбук МЗС України

Найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа (ОАЕ)



Фото: фейсбук МЗС України

Вежа Куала-Лумпур (Малайзія)



Фото: фейсбук МЗС України

Міст Тисячоліття в Подгориці (Чорногорія)

Фото: фейсбук МЗС України

Башта Азаді у Тегерані (Іран)



Фото: фейсбук МЗС України

Міст Ваді Абдун в Аммані (Йорданія)



Фото: фейсбук МЗС України

Ізмірська годинникова вежа (Туреччина)



Фото: фейсбук МЗС України

Міст Султана Селіма Явуза через Босфор (Туреччина)



Фото: фейсбук МЗС України

Міст Султан Мехмеда Фатіха, Другий Босфорський міст (Туреччина)



Фото: фейсбук МЗС України

Палац Націй, Відділення ООН у Женеві (Швейцарія)



Фото: фейсбук МЗС України

Петршинська вежа у Празі (Чехія)



Фото: фейсбук МЗС України

Жвєрінський міст (Литва)



Фото: фейсбук МЗС України

Міст Хай Левел в Едмонтоні (Канада)



Фото: фейсбук МЗС України

Рада Європи і Страсбурзі (Франція)

Фото: фейсбук МЗС України

Бурдж аль-Мамлака – хмарочос в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Фото: фейсбук МЗС України

Мерія міста Болтона (Велика Британія)



Фото: фейсбук МЗС України

Мерія Фредеріктона (Канада)



Фото: фейсбук МЗС України

Конгрес Республіки Перу



Фото: фейсбук МЗС України

Мерія міста Мурсія (Іспанія)



Фото: фейсбук МЗС України

Десятки країн не залишилися осторонь подій в Україні, і вони допомагають нам не лише зброєю, технікою, грошима і гуманітарною допомогою, а й підтримкою морального духу українців. А це вкрай важливо у нашій боротьбі з окупантами. Солідарність світу наближає Україну до перемоги!