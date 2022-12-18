В рамках итогов уходящего года Закордон 24 решил вспомнить один из аспектов поддержки украинского народа, который в 2022 году поднимал наш моральный дух. В течение 9 месяцев полномасштабной войны страны по всему миру разными способами демонстрировали свою солидарность Украине в борьбе с российскими оккупантами.

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В частности известные сооружения, памятники архитектуры и чудеса мира засияли сине-желтыми цветами. Такие мощные месседжи и осуждение российской агрессии чрезвычайно важны сейчас, ведь внимание мирового сообщества не должно угасать. Особенно это важно для украинцев, ведь мы сейчас боремся за независимость и свободу.

Как страны-союзники в 2022-м выражали солидарность Украине

С первых дней полномасштабной российско-украинской войны мир отреагировал на события и поддержал нас. Первыми были Франция и Германия. Так, уже 25 февраля Эйфелева башня в Париже засияла сине-желтым. Цветами украинского флага в тот же день подсветили стадион "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. Кроме того, здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийская башня также украсили в знак солидарности Украины.

Со временем такое проявление поддержки активно распространилось и на другие страны Европы, Америки, Ближнего Востока и Азии. Практически по всех континентах стали все больше украшать известные локации в сине-желтый.

Почти 50 знаменитых исторических построек, площадей, мостов, телебашен и других сооружений были в цветах флага Украины. Среди них – здание Совета Европы в Страсбурге, CN Tower в канадском Торонто, Ниагарский водопад, площадь Свободы в Эстонии, телебашня Тбилиси, телебашня TELSTRA в австралийской Канберре, Финикийская крепость в Ливане, самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа и другие. Как это было – Закордон 24 собрал знаковые кадры в фотоновости.

Как памятники архитектуры выглядели в сине-желтом цвете

Здание ЕС в Брюсселе (Бельгия)

Фото: The Architect

Колизей в Риме (Италия)

Фото: The Architect

Здание правительства Уэльса в Cathays Park в Кардиффе (Великая Британия)

Фото: The Architect

Обзорное колесо в Лондоне (Англия)

Фото: The Architect

Бранденбургские ворота в Берлине (Германия)



Фото: The Architect

Палаццо Марино в Милане (Испания)

Фото: The Architect

Опера в Сиднее (Австралия)

Фото: The Architect

Ниагарский водопад (Канада)



Фото: фейсбук МИД Украины

Башня Кутуб-Минар (Индия)



Фото: фейсбук МИД Украины

Самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа (ОАЭ)



Фото: фейсбук МИД Украины

Башня Куала-Лумпур (Малайзия)



Фото: фейсбук МИД Украины

Мост Тысячелетия в Подгорице (Черногория)

Фото: фейсбук МИД Украины

Башня Азади в Тегеране (Иран)



Фото: фейсбук МИД Украины

Мост Вади Абдун в Аммане (Иордания)



Фото: фейсбук МИД Украины

Измирская часовая башня (Турция)



Фото: фейсбук МИД Украины

Мост Султана Селима Явуза через Босфор (Турция)



Фото: фейсбук МИД Украины

Мост Султан Мехмеда Фатиха, Второй Босфорский мост (Турция)



Фото: фейсбук МИД Украины

Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве (Швейцария)



Фото: фейсбук МИД Украины

Петршинская башня в Праге (Чехия)



Фото: фейсбук МИД Украины

Жверинский мост (Литва)



Фото: фейсбук МИД Украины

Мост Хай Левел в Эдмонтоне (Канада)



Фото: фейсбук МИД Украины

Совет Европы и Страсбурге (Франция)

Фото: фейсбук МИД Украины

Бурдж аль-Мамлака – небоскреб в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Фото: фейсбук МИД Украины

Мэрия города Болтона (Великобритания)



Фото: фейсбук МИД Украины

Мэрия Фредериктона (Канада)



Фото: фейсбук МИД Украины

Конгресс Республики Перу



Фото: фейсбук МИД Украины

Мэрия города Мурсия (Испания)



Фото: фейсбук МИД Украины

Десятки стран не остались в стороне от событий в Украине, и они помогают нам не только оружием, техникой, деньгами и гуманитарной помощью, но и поддержкой морального духа украинцев. А это очень важно в нашей борьбе с оккупантами. Солидарность мира приближает Украину к победе!