Як розміщують біженців з України у празьких школах: міський голова показав умови на фото

Один з найпопулярніших напрямків українців, які рятуються від війни, є Чехія. У мережі показали умови, які створили для наших біженців.

Знімки опублікував мер Праги Зденек Гржиб на своїй сторінці в Instagram. Кадри зроблені у початковій школі ZŠ Campanus, що у міській частині Прага-11.

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Станом на 16 березня з початку війни в Україні Чехія прийняла понад 160 тисяч наших громадян. Зважаючи на таку кількість біженців, у країні стрімко закінчуються місця у державному та муніципальному житловому фонді. Тож людей зараз почали розміщати у спортивних залах шкіл.

Які умови створені для біженців з України у празьких школах

Як видно з фото, один з таких облаштований матрацами з постіллю та подекуди навіть ліжками. У вільному доступі є харчі. Крім цього, в школі можна прийняти душ.

Одразу після нашого звернення у п'ятницю адміністрація підготувала ліжка для десятків людей. У першу ніч прибуло 46 біженців, переважно жінки та діти. До їхнього приїзду були готові матраци та армійські ліжка для сну, ковдри, їжа та засоби гігієни. Усіх дітей після прибуття почастували вітальними цукерками. Потім вони могли пограти у дитячому куточку, – йдеться у дописі мера Праги.

Зденек Гржиб також додав, розміщення у спортзалах розглядається як тимчасове, доки не буде знайдено більш підходяще житло на тривалий термін.

Як виглядають пункти прийому біженців з України на базі шкіл



Фото: інстаграм Зденека Гржиба



Фото: інстаграм Зденека Гржиба



Фото: інстаграм Зденека Гржиба



Фото: інстаграм Зденека Гржиба

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