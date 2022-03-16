Фотографии опубликовал мэр Праги Зденек Гржиб на своей странице в Instagram. Кадры сделаны в начальной школе ZŠ Campanus, расположенной в городской части Прага-11.

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По состоянию на 16 марта с начала войны в Украине Чехия приняла более 160 тысяч наших граждан. Учитывая такое количество беженцев, в стране быстро заканчиваются места в государственном и муниципальном жилищном фонде. Поэтому людей сейчас начали размещать в спортивных залах школ.

Какие условия созданы для беженцев из Украины в пражских школах

Как видно из фото, один из таких оборудован матрасами с постелью и кое-где даже кроватями. В свободном доступе есть продукты. Кроме того, в школе можно принять душ.

Сразу после нашего обращения в пятницу администрация подготовила кровати для десятков человек. В первую ночь прибыли 46 беженцев, преимущественно женщины и дети. К их приезду были готовы матрасы и армейские кровати для сна, одеяла, еда и гигиенические средства. Всех детей по прибытии угостили конфетами. Потом они могли поиграть в детском уголке, – говорится в сообщении мэра Праги.

Зденек Гржиб также добавил, что размещение в спортзалах рассматривается как временное, пока не будет найдено более подходящее жилье на длительный срок.

Как выглядят пункты приема беженцев из Украины на базе школ



Фото: Instagram Зденека Гжиба



Фото: Instagram Зденека Гжиба



Фото: Instagram Зденека Гжиба



Фото: Instagram Зденека Гжиба