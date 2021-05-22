Фінал грандіозного конкурсу відбудеться вже сьогодні, 22 травня, о 22:00 за київським часом. Гурт Go_A виступатиме під номером 19.

До теми Пісня SHUM зазвучала по-новому: за кордоном оригінально переспівали трек гурту Go_A

Оцінювати конкурсантів традиційно будуть журі та глядачі у відсотковому співвідношенні 50 на 50. Голосувати за гурт Go_A з України не можна, тому передусім важлива підтримка співвітчизників з-за кордону.

Як проголосувати за Україну

Голосувати за гурт Go_A можна буде одразу після відповідного оголошення від ведучих конкурсу. Для цього існує три можливості (не у всіх країнах):

Зателефонувати за офіційним номером від країни, у якій ви перебуваєте, після сигналу ввести на клавіатурі телефону цифру 19. Надіслати СМС-повідомлення. Проголосувати за допомогою офіційного мобільного додатку конкурсу Eurovision Song Contest. Для оплати необхідно надати дані рахунку PayPal.

Номери та вартість голосування у всіх країнах: перелік