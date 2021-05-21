Нові версії пісні SHUM творять з використанням різноманітних музичних інструментів: піаніно, барабанів, гітар та інших. Зустрічаються й різні стилі виконання: від меланхолійної лірики до панк-року. Участь у переспівуванні беруть як новачки, так і професійні музиканти.

До теми Український гурт Go_A спричинив фурор у першому півфіналі Євробачення-2021: відео

Кавери від української діаспори

Переспівали хіт українці в Нідерландах. Зокрема, відомий ансамбль пісні й танцю "Русалка" з міста Хенгело.

Колектив був створений чотирма українцями, яких під час Другої світової війни у західну Європу вивезли німці. Згодом вони потрапили у Нідерланди, де почали розвивати українську культуру. Зараз в ансамблі є не лише українців, а й багато нідерландців.

Ми зібралися, репетнули, хоровод поводили, попередньо протестувавшись на корону. Так і народився кавер на пісню SHUM,

– з позитивом зазначила художня керівниця ансамблю Олена Копаничук.

Колективу вдалося не лише переспівати пісню SHUM, а й особисто поспілкуватися з гуртом Go_A. Щоправда, в режимі онлайн, задля безпеки.

Приєдналися до флешмобу й українці з вокального ансамблю "Червоні Коралі". Вони зробили відео на березі моря в Нідерландах. Колектив активно вболіває за Україну та закликає підтримувати виступ Go_A.

"Червоні Коралі" відомі як виконавці духовних та народних співів. Більшість репертуару ансамблю складаються українські пісні.

Кавери іноземців

Чуттєве виконання під гітару представив блогер з Греції Esc Mike. Відео зібрало понад дві сотні позитивних відгуків. Слухачі пишуть, що не можуть відірватися від прослуховування і дякують Україні за цю пісню. Ось кілька коментарів під опублікованим відеороликом у ютубі:

"Дякую, що полюбили українські пісні, дуже приємно було почути у Вашому виконанні";

"Круто. Дуже чарівно. Молодець";

"Вийшло дуже колоритно";

"Божественно! Так приємно що співають саме українською!".

Як грецький блогер Esc Mike переспівав український хіт SHUM: дивіться відео

А ось ще один блогер з Греції на своєму каналі в ютубі під назвою Piano with Pano переспівав композицію під звуки піаніно. Відео зібрало 25 позитивних коментарів.

Кавер пісні SHUM від Piano with Pano​: дивіться відео

У той час музикант Danny McEvoy з Великої Британії зробив веселу й енергійну версію пісні Go_A під звучання акустичної гітари. На відео він постав у капелюсі зі зображенням українського прапора.

Кавер пісні SHUM від Danny McEvoy: дивіться відео

Нагадаємо, що кліп на пісню, з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення. А в букмекерській таблиці назву гурту зазначили у першій десятці.