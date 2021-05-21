Нові версії пісні SHUM творять з використанням різноманітних музичних інструментів: піаніно, барабанів, гітар та інших. Зустрічаються й різні стилі виконання: від меланхолійної лірики до панк-року. Участь у переспівуванні беруть як новачки, так і професійні музиканти.
До теми Український гурт Go_A спричинив фурор у першому півфіналі Євробачення-2021: відео
Кавери від української діаспори
Переспівали хіт українці в Нідерландах. Зокрема, відомий ансамбль пісні й танцю "Русалка" з міста Хенгело.
Ми зібралися, репетнули, хоровод поводили, попередньо протестувавшись на корону. Так і народився кавер на пісню SHUM,
– з позитивом зазначила художня керівниця ансамблю Олена Копаничук.
Колективу вдалося не лише переспівати пісню SHUM, а й особисто поспілкуватися з гуртом Go_A. Щоправда, в режимі онлайн, задля безпеки.
Приєдналися до флешмобу й українці з вокального ансамблю "Червоні Коралі". Вони зробили відео на березі моря в Нідерландах. Колектив активно вболіває за Україну та закликає підтримувати виступ Go_A.
Кавери іноземців
Чуттєве виконання під гітару представив блогер з Греції Esc Mike. Відео зібрало понад дві сотні позитивних відгуків. Слухачі пишуть, що не можуть відірватися від прослуховування і дякують Україні за цю пісню. Ось кілька коментарів під опублікованим відеороликом у ютубі:
- "Дякую, що полюбили українські пісні, дуже приємно було почути у Вашому виконанні";
- "Круто. Дуже чарівно. Молодець";
- "Вийшло дуже колоритно";
- "Божественно! Так приємно що співають саме українською!".
Як грецький блогер Esc Mike переспівав український хіт SHUM: дивіться відео
А ось ще один блогер з Греції на своєму каналі в ютубі під назвою Piano with Pano переспівав композицію під звуки піаніно. Відео зібрало 25 позитивних коментарів.
Кавер пісні SHUM від Piano with Pano: дивіться відео
У той час музикант Danny McEvoy з Великої Британії зробив веселу й енергійну версію пісні Go_A під звучання акустичної гітари. На відео він постав у капелюсі зі зображенням українського прапора.
Кавер пісні SHUM від Danny McEvoy: дивіться відео