Финал грандиозного конкурса состоится уже сегодня, 22 мая, в 22:00 по киевскому времени. Группа Go_A выступит под номером 19.

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Оценивать конкурсантов традиционно будут жюри и зрители в процентном соотношении 50 на 50. Голосовать за группу Go_A из Украины нельзя, поэтому прежде всего важна поддержка соотечественников за границей.

Как проголосовать за Украину

Голосовать за группу Go_A можно будет сразу после соответствующего объявления от ведущих конкурса. Для этого существует три возможности (не во всех странах):

Позвонить из страны, в которой вы находитесь, после сигнала ввести на клавиатуре телефона цифру 19. Отправить СМС-сообщение. Проголосовать с помощью официального мобильного приложения конкурса Eurovision Song Contest. Для оплаты необходимо предоставить данные счета PayPal.

Номера и стоимость голосования во всех странах: список