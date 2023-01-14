Як приготувати вдома чеські брамбораки: рецепт традиційної закуски, яку обожнюють в Чехії

Чеська кухня багата і знаменита вона своїми м'ясними стравами, наваристими супами та різноманітними смаколиками до пива. З усім тим в закладах Чехії часто можна зустріти закуску, яка дуже схожа на наші деруни.

Брамбораки – традиційна чеська закуска

Говоримо ми про брамбораки. Це традиційна закуска більшості слов'янських народів, а також угорців. Раніше в Чехії ця страва називалася цмунда. Як і улюблені багатьма деруни, брамбораки також готуються з натертої картоплі, борошна, яєць, часнику та солі. Також чехи додають майоран, молоко та різні спеції (кмин, паприку, цибулю).

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Брамбораки їдять гарячими. У Чехії вони можуть подаватися як окрема страва або разом з капустою та копченим м'ясом. Також поширені деруни з м'ясною начинкою або зі шкварками. Крім цього, чеські деруни можуть стати гарніром до м'яса з соусом. А до картопляної основи чехи можуть також додавати моркву, селеру, баклажан та інші овочі.

Особливі види брамбораків у Чехії

Сейкори (Sejkory) – брамбораки, спечені на вогні без використання олії.

– брамбораки, спечені на вогні без використання олії. Строуганець (Strouhanec) – брамборак із грубо натертої картоплі.

– брамборак із грубо натертої картоплі. Вошоух – грибний брамборак за традиційним шумавським рецептом.

Брамбораки по-чеськи / Фото idnes

Рецепт традиційного чеського брамборака

Інгредієнти

80 грамів борошна;

1 яйце;

800 грамів картоплі;

соняшникова олія – для смаження.

За бажанням також можна додати:

2 – 3 зубки часнику;

копчене сало;

молоко;

майоран;

сіль;

чорний перець;

сметану.

Спосіб приготування

Очистіть картоплю, промийте її та висушіть. Тоді натріть картоплю на дрібній тертці і вимішайте її з борошном, яйцем та часником. Додайте в тісто для брамбораків перець, сіль та майоран. Викладайте тісто у формі оладок на розігріту сковорідку з соняшниковою олією та смажте з двох сторін до золотистої хрумкої скоринки. Готові оладки бажано викласти спочатку на кухонні серветки чи рушнички, аби вони ввібрали зайвий жир.

Смачного!