Як приготувати вдома чеські брамбораки: рецепт традиційної закуски, яку обожнюють в Чехії
Джерело:інстаграм Чехія Онлайн
Чеська кухня багата і знаменита вона своїми м'ясними стравами, наваристими супами та різноманітними смаколиками до пива. З усім тим в закладах Чехії часто можна зустріти закуску, яка дуже схожа на наші деруни.
Брамбораки – традиційна чеська закуска
Говоримо ми про брамбораки. Це традиційна закуска більшості слов'янських народів, а також угорців. Раніше в Чехії ця страва називалася цмунда. Як і улюблені багатьма деруни, брамбораки також готуються з натертої картоплі, борошна, яєць, часнику та солі. Також чехи додають майоран, молоко та різні спеції (кмин, паприку, цибулю).
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Брамбораки їдять гарячими. У Чехії вони можуть подаватися як окрема страва або разом з капустою та копченим м'ясом. Також поширені деруни з м'ясною начинкою або зі шкварками. Крім цього, чеські деруни можуть стати гарніром до м'яса з соусом. А до картопляної основи чехи можуть також додавати моркву, селеру, баклажан та інші овочі.
Особливі види брамбораків у Чехії
- Сейкори (Sejkory) – брамбораки, спечені на вогні без використання олії.
- Строуганець (Strouhanec) – брамборак із грубо натертої картоплі.
- Вошоух – грибний брамборак за традиційним шумавським рецептом.
Рецепт традиційного чеського брамборака
Інгредієнти
- 80 грамів борошна;
- 1 яйце;
- 800 грамів картоплі;
- соняшникова олія – для смаження.
За бажанням також можна додати:
- 2 – 3 зубки часнику;
- копчене сало;
- молоко;
- майоран;
- сіль;
- чорний перець;
- сметану.
Спосіб приготування
- Очистіть картоплю, промийте її та висушіть.
- Тоді натріть картоплю на дрібній тертці і вимішайте її з борошном, яйцем та часником.
- Додайте в тісто для брамбораків перець, сіль та майоран.
- Викладайте тісто у формі оладок на розігріту сковорідку з соняшниковою олією та смажте з двох сторін до золотистої хрумкої скоринки.
- Готові оладки бажано викласти спочатку на кухонні серветки чи рушнички, аби вони ввібрали зайвий жир.
Смачного!