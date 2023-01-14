Брамбораки – традиционная чешская закуска

Говорим мы о брамбораках. Это традиционная закуска большинства славянских народов, а также венгров. Ранее в Чехии это блюдо называлось цмундой. Как и любимые многими драники, брамбораки также готовятся из натертого картофеля, муки, яиц, чеснока и соли. Также чехи добавляют майоран, молоко и различные специи (тмин, паприку, лук).

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Брамбораки едят горячими. В Чехии они могут подаваться как отдельное блюдо или вместе с капустой и копченым мясом. Также распространены драники с мясной начинкой или со шкварками. Кроме этого, чешские драники могут стать гарниром к мясу с соусом. А к картофельному основанию чехи могут также добавлять морковь, сельдерей, баклажан и другие овощи.

Особые виды брамбораков в Чехии

  • Сейкоры (Sejkory) – брамбораки, приготовленные на огне без использования растительного масла.
  • Строганец (Strouhanec) – брамборак из грубо натертого картофеля.
  • Вошоух – грибной брамборак по традиционному шумавскому рецепту.

Брамбораки по-чешски / Фото idnes

Рецепт традиционного чешского брамборака

Ингредиенты

  • 80 грамм муки;
  • 1 яйцо;
  • 800 грамм картофеля;
  • подсолнечное масло – для жарки.

При желании также можно добавить:

  • 2 – 3 зубка чеснока;
  • копченое сало;
  • молоко;
  • майоран;
  • соль;
  • черный перец;
  • сметану.

Способ приготовления

  1. Очистите картофель, промойте его и высушите.
  2. Тогда натрите картофель на мелкой терке и вымешайте его с мукой, яйцом и чесноком.
  3. Добавьте в тесто для брамбораков перец, соль и майоран.
  4. Выкладывайте тесто в форме оладий на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и жарьте с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.
  5. Готовые оладьи желательно выложить сначала на кухонные салфетки или полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

Приятного аппетита!