Брамбораки – традиционная чешская закуска
Говорим мы о брамбораках. Это традиционная закуска большинства славянских народов, а также венгров. Ранее в Чехии это блюдо называлось цмундой. Как и любимые многими драники, брамбораки также готовятся из натертого картофеля, муки, яиц, чеснока и соли. Также чехи добавляют майоран, молоко и различные специи (тмин, паприку, лук).
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Брамбораки едят горячими. В Чехии они могут подаваться как отдельное блюдо или вместе с капустой и копченым мясом. Также распространены драники с мясной начинкой или со шкварками. Кроме этого, чешские драники могут стать гарниром к мясу с соусом. А к картофельному основанию чехи могут также добавлять морковь, сельдерей, баклажан и другие овощи.
Особые виды брамбораков в Чехии
- Сейкоры (Sejkory) – брамбораки, приготовленные на огне без использования растительного масла.
- Строганец (Strouhanec) – брамборак из грубо натертого картофеля.
- Вошоух – грибной брамборак по традиционному шумавскому рецепту.
Брамбораки по-чешски / Фото idnes
Рецепт традиционного чешского брамборака
Ингредиенты
- 80 грамм муки;
- 1 яйцо;
- 800 грамм картофеля;
- подсолнечное масло – для жарки.
При желании также можно добавить:
- 2 – 3 зубка чеснока;
- копченое сало;
- молоко;
- майоран;
- соль;
- черный перец;
- сметану.
Способ приготовления
- Очистите картофель, промойте его и высушите.
- Тогда натрите картофель на мелкой терке и вымешайте его с мукой, яйцом и чесноком.
- Добавьте в тесто для брамбораков перец, соль и майоран.
- Выкладывайте тесто в форме оладий на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и жарьте с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.
- Готовые оладьи желательно выложить сначала на кухонные салфетки или полотенца, чтобы они впитали лишний жир.
Приятного аппетита!