Крім того, що в кожному автобусі чи трамваї Польщі встановлений автомат для продажу квитків, міське підприємство комунікації Кракова представило додаткові зручності. Так, на сайті електронного кабінету пасажира (eKP) анонсували нові функції.

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Як працюватиме eKP

eKP слугуватиме для пасажира своєрідним "командним центром", де в одному місці збиратиметься все, що може знадобитися пасажиру. Там зберігатиметься інформація про минулі, поточні та майбутні квитки.

Які функції будуть доступні для пасажирів

Відображення повної історії придбання квитків;

Деталі кожного придбаного квитка: покупка, оплата, повернення, зміна лінії тощо;

Завантаження фактур за операції, що були здійснені за останні три місяці.

Усі ці функції доступні на разі також й на сайті eBilet в електронному рахунку пасажира. Однак цей портал працюватиме лише до середини жовтня, а тоді усіх користувачів перенаправлять на сайт eKP.

А ще усі пасажири можуть завантажити безплатний додаток mKKM в Google Play Market та AppStore, що дозволяє зручно придбати квитки будь-якого типу. Під час перевірки потрібно лише показати спеціальний код, який автоматично генерує програма на вашому смартфоні. Квитки, придбані в mKKM, будуть відображатися і на електронному рахунку пасажира.