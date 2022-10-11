Кроме того, что в каждом автобусе или трамвае Польши установлен автомат для продажи билетов, городское предприятие коммуникации Кракова представило дополнительные удобства. На сайте электронного кабинета пассажира (eKP) анонсировали новые функции.

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Как будет работать eKP

eKP будет служить для пассажира своеобразным "командным центром", где в одном месте собирается все, что может понадобиться пассажиру. Там будет храниться и нформация о прошлых, текущих и будущих билетах.

Какие функции будут доступны для пассажиров

Полная история приобретения билетов;

Детали каждого приобретенного билета: покупка, оплата, возврат, смена линии;

Загрузка фактур за операции, совершенные за последние три месяца.

Все эти функции доступны на данный момент также и на сайте eBilet в электронном счете пассажира. Однако этот портал будет работать только до середины октября, а затем всех пользователей перенаправят на сайт eKP.