Як правильно сортувати сміття у Польщі: 8 основних правил

Сортування сміття – світовий екотренд останніх кількох років. І Польща – не виключення. У країні ще з середини 2017 року почали сортувати відходи.

Українці також уже не один рік знайомі з принципами сортування, але ми вирішили підготувати невелику шпаргалку, яка допоможе ефективніше розділяти сміття по кольорових контейнерах у Польщі. Адже часто навіть далеко не усі поляки вміють це робити правильно.

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Які сміттєві баки встановлені у Польщі та для чого вони призначені

жовті – для упакувань із пластику й металу;

– для упакувань із пластику й металу; зелені – для кольорового скла;

– для кольорового скла; білі – для безбарвного скла;

– для безбарвного скла; сині – для макулатури;

– для макулатури; коричневі – для органічних відходів;

– для органічних відходів; сірі – для змішаних відходів.



Як сортувати сміття у Польщі / Фото haba

8 основних правил сортування сміття у Польщі