Украинцы тоже уже не один год знакомы с принципами сортировки, но мы решили подготовить небольшую шпаргалку, которая поможет эффективнее разделять мусор по цветным контейнерам в Польше. Часто даже далеко не все поляки умеют это делать правильно.
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Какие мусорные баки установлены в Польше и для чего они предназначены
- желтые – для упаковок из пластика и металла;
- зеленые – для цветного стекла;
- белые – для бесцветного стекла;
- синие – для макулатуры;
- коричневые – для органических отходов;
- серые – для смешанных отходов.
Как сортировать мусор в Польше / Фото haba
8 основных правил сортировки мусора в Польше
- В мусорные баки нельзя выбрасывать опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, лекарства, лампочки, химические препараты, а также электронные приборы. Их принимают некоторые магазины, аптеки и государственные пункты сбора мусора (PSZOK, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
- Мыть посуду и упаковку не нужно – это делают на заводе.
- Урна для стекла не предназначена для керамики и фарфора.
- Упаковку, которая снаружи покрыта бумагой, а внутри алюминиевой фольгой, например, из-под молока или сока, нужно выбрасывать в желтый бак.
- Крышки следует снять и выбросить в тот же бак, что и бутылки. Нельзя выбрасывать бутылки с жидкостью внутри.
- Синий бак предназначен для чистой бумажной упаковки и картона, газет, тетрадей или книг. Не следует бросать использованные бумажные полотенца и салфетки, грязную бумагу, обои, подгузники и другие средства гигиены.
- В коричневый бак для биоотходов не следует выбрасывать кости, пищевое масло, пепел, землю и камни, отходы домашних животных. Эта урна предназначена только для пищевых отходов, а также листьев, цветов, веток и дерева.
- В серые баки нужно выбрасывать все, что не подходит для цветных баков.