Украинцы тоже уже не один год знакомы с принципами сортировки, но мы решили подготовить небольшую шпаргалку, которая поможет эффективнее разделять мусор по цветным контейнерам в Польше. Часто даже далеко не все поляки умеют это делать правильно.

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Какие мусорные баки установлены в Польше и для чего они предназначены

желтые – для упаковок из пластика и металла;

зеленые – для цветного стекла;

белые – для бесцветного стекла;

синие – для макулатуры;

коричневые – для органических отходов;

серые – для смешанных отходов.



Как сортировать мусор в Польше / Фото haba

8 основных правил сортировки мусора в Польше