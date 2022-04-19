Українці також уже не один рік знайомі з принципами сортування, але ми вирішили підготувати невелику шпаргалку, яка допоможе ефективніше розділяти сміття по кольорових контейнерах у Польщі. Адже часто навіть далеко не усі поляки вміють це робити правильно.
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Які сміттєві баки встановлені у Польщі та для чого вони призначені
- жовті – для упакувань із пластику й металу;
- зелені – для кольорового скла;
- білі – для безбарвного скла;
- сині – для макулатури;
- коричневі – для органічних відходів;
- сірі – для змішаних відходів.
Як сортувати сміття у Польщі / Фото haba
8 основних правил сортування сміття у Польщі
- У сміттєві баки не можна викидати небезпечні відходи — батарейки, акумулятори, ліки, лампочки, хімічні препарати, а також електронні прилади. Їх приймають деякі магазини, аптеки й державні пункти збору сміття (PSZOK, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
- Мити посуд та упакування не треба — це роблять на заводі.
- Урна для скла не призначена для кераміки і порцеляни.
- Упакування, які зовні вкриті папером, а всередині алюмінієвою фольгою, наприклад, з-під молока чи соку, потрібно викидати в жовтий бак.
- Кришки слід зняти і викинути в той самий бак, що й пляшки. Не можна викидати пляшки з рідиною всередині.
- Синій бак призначений для чистого паперового упакування й картону, газет, зошитів чи книг. Не слід туди кидати використані паперові рушники та серветки, брудний папір, шпалери, підгузки та інші засоби гігієни.
- У коричневий бак для біовідходів не слід викидати кістки, харчову олію, попіл, землю і каміння, відходи домашніх тварин. Ця урна призначена тільки для харчових відходів, а також листя, квітів, гілок і дерева.
- У сірі баки потрібно викидати все, що не підходить для кольорових баків.