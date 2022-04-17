Як повернутися в Україну з Іспанії: 4 способи на будь-який гаманець

З початку війни в Україну прибуло майже 900 тисяч осіб. І прямують люди з різних країн. Сьогодні ж розглянемо варіанти, як повернутися додому з Іспанії.

Так, поки що немає безкоштовних рейсів до України. Автобуси, які їдуть з Іспанії до Польщі за українцями, повністю завантажені гуманітарною допомогою та не беруть людей. Швидше за все, так буде, доки в Україні триватиме війна. З усім тим, є інші способи дістатися на рідні землі.

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Залізницею

Безкоштовно можна добратися потягами у напрямку Іспанія – Франція – Німеччина – Польща – Україна. Ось сайти залізничних перевізників:

Залізниця Іспанії – https://www.renfe.com/es/en

Франції – https://www.sncf.com/fr

Німеччини – https://www.bahn.de

Італії – https://italiatren.com/ru

Польщі – https://www.pkp.pl/pl/home

Угорщини – https://www.mavcsoport.hu/en

Румунії – https://www.cfrcalatori.ro

Квитки можна отримати безоплатно уже безпосередньо в касах або інформаційних пунктах на вокзалах. При цьому вам потрібно буде пред'явити паспорт України (можуть попросити показати штамп про перехід кордону та записати ваші дані).

Літаком

Заздалегідь купити квитки можна лише за гроші.

Шукайте рейси на сайті Skyscanner, але купуйте квитки на сайті авіакомпанії того рейсу, який собі приглянули. Є прямі рейси до Польщі, але якщо бюджет обмежений, можна обрати рейси з пересадками.

Автобусом

Європейський перевізник FlixBus (є прямі рейси з Іспанії до Польщі, вартість 170 євро для дорослих) – https://global.flixbus.com/

Сайт з пошуку квитків на автобуси по Іспанії та Європі – https://www.omio.com/travel/spain

Пошук квитків на автобуси по Європі та Україні – https://busfor.by/

Автобуси Україна – Іспанія – Україна українського перевізника (200 євро – дорослі, 150 євро – діти) – https://grandes-tour.com.ua/

Автомобілем

Сервіс BlaBlaCar – https://www.blablacar.es/

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