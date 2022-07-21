Як потрапити українцям в Канаду за програмою CUAET: усі ЗА та ПРОТИ і поради з власного досвіду

Ось уже декілька місяців у Канаді діє програма CUAET для підтримки українців. Але чи справді вона підходить для біженців?

Так, з початком повномасштабної війни в Україні уряд Канади спростив для українців процес та вимоги для отримання 3-річних віз й дозволів на роботу. Нумо розбиратися, як іммігрувати до країни та що для цього потрібно.

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Що таке CUAET

CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel (канадсько-український дозвіл на екстрений в'їзд) – програма для екстреної імміграції, яка надає право залишатися в країні до 3-х років. Можна подавати заяву на безкоштовну гостьову візу та дозвіл на роботу. Навчатися за програмою теж можна.



Canada-Ukraine authorization for emergency travel / Фото youtube

Як потрапити в Канаду за програмою CUAET

Заявку на візу українці можуть подати лише онлайн. Загальний інформаційний буклет доступний за посиланням. Розгляд справи зазвичай триває впродовж 14 днів. Якщо стисло, то процедура така:

Реєстрація на порталі IRCC у режимі онлайн через портал Міністерства у справах імміграції, біженців і громадянства Канади за лінком.

Для тих, хто не має біометричних даних у досьє, доведеться звернутися до візового центру та здати відбитки пальців і зробити фотографію. У цьому випадку складніше, позаяк доведеться їхати за межі України. Візові центри працюють у Молдові, Румунії, Австрії, Польщі та багатьох інших країнах Європи.

У кінці треба буде відправити свій паспорт перед отриманням гостьової візи та дозволу на роботу до візового центру.

Перед вильотом у Канаду потрібно заповнити дані у Arrive CAN. З вакцинацією обираєте – Work, без – Other. Якщо ви прибуваєте у Toronto Pearson, вам допоможуть у всьому. Зокрема, є нагода отримати SIN (Social Insurance Number). Його видають з 9:00 до 15:00. І ще тут Червоний Хрест дає житло на три дні та мобільну картку на 500 Мб, якщо попросити.

Фінансова допомога українцям у Канаді

Програма CUAET передбачає одноразову допомогу в розмірі 3000 доларів для осіб старше 18 років. Детальніше про це читайте за посиланням.

Можна податися на фінансову допомогу від Ontario Works – у середньому 733 доларів. Але якщо ви подалися на грошову виплату від уряду в розмірі 3000 доларів, то про цю можна забути.

Тим, хто хоче заповнювати документи, доведеться прочитати детальну інструкцію тут або тут



Торонто / Фото pexels

Що робити у Канаді по прильоту: поради з власного досвіду

Купіть сімку FIDO – разом зі стартовим пакетом. Це обійдеться вам від 45 до 90 доларів.

Придбайте PRESTO – проїзний за 6 доларів. Один проїзд – 3.20 доларів (протягом 2-х годин дозволяється трансфер).

Тим, хто не отримав SIN в аеропорту, треба поїхати в Service Canada і зробити це там.

Відкрити дебетову та кредитну картку.

На другому тижні можна шукати роботу. Для цього є спеціальний сайт. Там є окремі вакансії для українців і для всіх загалом.

Протягом 90 днів треба пройти медкомісію. У жодному випадку не викидайте medical diagnostic instructions, який дадуть в аеропорту. Він допоможе отримати знижку. Загалом для українців медкомісія обійдеться у 165 доларів.

Кому підходить програма CUAET

Хто давно хотів і готувався до імміграції.

Хто володіє англійською чи французькою мовою.

Хто має запас коштів у валюті (щонайменше 20 – 30 тисяч доларів. Вони пригодяться у перші місяці для адаптації невеликої сім'ї).

Тим, у кого є родичі або друзі в Канаді, які зможуть вас зустріти, дати житло або просто підтримати спочатку.

Кому програма CUAET не підходить

Біженцям, які змушені були покинути будинок ні з чим та тим, кому потрібна фінансова підтримка. Одноразової допомоги у 3 тисячі доларів вистачить не на довго.

Тим, хто очікує, що їх зустрінуть в аеропорту і відвезуть до готелю чи нададуть квартиру безстроково. З житлом Канада допомагає лише у перші 2 тижні від дня приїзду.

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