Так, з початком повномасштабної війни в Україні уряд Канади спростив для українців процес та вимоги для отримання 3-річних віз й дозволів на роботу. Нумо розбиратися, як іммігрувати до країни та що для цього потрібно.

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Що таке CUAET

CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel (канадсько-український дозвіл на екстрений в'їзд) – програма для екстреної імміграції, яка надає право залишатися в країні до 3-х років. Можна подавати заяву на безкоштовну гостьову візу та дозвіл на роботу. Навчатися за програмою теж можна.



Canada-Ukraine authorization for emergency travel / Фото youtube

Як потрапити в Канаду за програмою CUAET

Заявку на візу українці можуть подати лише онлайн. Загальний інформаційний буклет доступний за посиланням. Розгляд справи зазвичай триває впродовж 14 днів. Якщо стисло, то процедура така:

Реєстрація на порталі IRCC у режимі онлайн через портал Міністерства у справах імміграції, біженців і громадянства Канади за лінком.

Для тих, хто не має біометричних даних у досьє, доведеться звернутися до візового центру та здати відбитки пальців і зробити фотографію. У цьому випадку складніше, позаяк доведеться їхати за межі України. Візові центри працюють у Молдові, Румунії, Австрії, Польщі та багатьох інших країнах Європи.

У кінці треба буде відправити свій паспорт перед отриманням гостьової візи та дозволу на роботу до візового центру.

Перед вильотом у Канаду потрібно заповнити дані у Arrive CAN. З вакцинацією обираєте – Work, без – Other. Якщо ви прибуваєте у Toronto Pearson, вам допоможуть у всьому. Зокрема, є нагода отримати SIN (Social Insurance Number). Його видають з 9:00 до 15:00. І ще тут Червоний Хрест дає житло на три дні та мобільну картку на 500 Мб, якщо попросити.

Важливо! Тим, хто хоче заповнювати документи, доведеться прочитати детальну інструкцію тут або тут.

Фінансова допомога українцям у Канаді

Програма CUAET передбачає одноразову допомогу в розмірі 3000 доларів для осіб старше 18 років. Детальніше про це читайте за посиланням.

Можна податися на фінансову допомогу від Ontario Works – у середньому 733 доларів. Але якщо ви подалися на грошову виплату від уряду в розмірі 3000 доларів, то про цю можна забути.



Торонто / Фото pexels

Що робити у Канаді по прильоту: поради з власного досвіду

Купіть сімку FIDO – разом зі стартовим пакетом. Це обійдеться вам від 45 до 90 доларів.

Придбайте PRESTO – проїзний за 6 доларів. Один проїзд – 3.20 доларів (протягом 2-х годин дозволяється трансфер).

Тим, хто не отримав SIN в аеропорту, треба поїхати в Service Canada і зробити це там.

Відкрити дебетову та кредитну картку.

На другому тижні можна шукати роботу. Для цього є спеціальний сайт. Там є окремі вакансії для українців і для всіх загалом.

Протягом 90 днів треба пройти медкомісію. У жодному випадку не викидайте medical diagnostic instructions, який дадуть в аеропорту. Він допоможе отримати знижку. Загалом для українців медкомісія обійдеться у 165 доларів.

Кому підходить програма CUAET

Хто давно хотів і готувався до імміграції.

Хто володіє англійською чи французькою мовою.

Хто має запас коштів у валюті (щонайменше 20 – 30 тисяч доларів. Вони пригодяться у перші місяці для адаптації невеликої сім'ї).

Тим, у кого є родичі або друзі в Канаді, які зможуть вас зустріти, дати житло або просто підтримати спочатку.

Кому програма CUAET не підходить

Біженцям, які змушені були покинути будинок ні з чим та тим, кому потрібна фінансова підтримка. Одноразової допомоги у 3 тисячі доларів вистачить не на довго.

Тим, хто очікує, що їх зустрінуть в аеропорту і відвезуть до готелю чи нададуть квартиру безстроково. З житлом Канада допомагає лише у перші 2 тижні від дня приїзду.

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