Що означають дивні для нас "HVN", "CNN" та "CTJ" чеською? Ці та інші скорочення роз'яснено далі. Звісно, жодне них вам не трапиться в офіційному листуванні, але спілкуючись у месенджерах з чеськими друзями, – цілком реально.

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