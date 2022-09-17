Що означають дивні для нас "HVN", "CNN" та "CTJ" чеською? Ці та інші скорочення роз'яснено далі. Звісно, жодне них вам не трапиться в офіційному листуванні, але спілкуючись у месенджерах з чеськими друзями, – цілком реально.

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Найпопулярніші неформальні скорочення у чеській мові

  • BHZL – Bohužel, nanešťastie – На жаль
  • CC – Čau čau – Привіт
  • CNN – нічого нового – Нічого нового
  • CS – Čus – Привіт
  • CTJ – Co to je? – Що це?
  • DMSN – Dle mého skromného názoru – На мою скромну думку
  • DCL – Docela – В цілому
  • DD – Dobrý den – Добрий день
  • HVN – Hovno – Гі*но
  • JJPT – Jo jo, presne tak – Так-так, саме так
  • JSN – Já se nudím – Мені нудно
  • MMCH / MMCHD – Mimochodem – До речі
  • MMNT / MMT – Moment – Секунду!
  • MTM – Moc te miluji – Дуже тебе люблю
  • nb – Nebo – Або
  • PSM – Prosím – Будь ласка
  • TBTK – Tobe taky – Тобі теж
  • TTK – Tak to každopádne – У будь-якому випадку
  • TTPJ – Tak to potom jo – Це потім
  • UPA, UPE – Úplne – Повністю
  • ZTT – Zjisti to – Дізнайся.