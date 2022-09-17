Що означають дивні для нас "HVN", "CNN" та "CTJ" чеською? Ці та інші скорочення роз'яснено далі. Звісно, жодне них вам не трапиться в офіційному листуванні, але спілкуючись у месенджерах з чеськими друзями, – цілком реально.
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Найпопулярніші неформальні скорочення у чеській мові
- BHZL – Bohužel, nanešťastie – На жаль
- CC – Čau čau – Привіт
- CNN – нічого нового – Нічого нового
- CS – Čus – Привіт
- CTJ – Co to je? – Що це?
- DMSN – Dle mého skromného názoru – На мою скромну думку
- DCL – Docela – В цілому
- DD – Dobrý den – Добрий день
- HVN – Hovno – Гі*но
- JJPT – Jo jo, presne tak – Так-так, саме так
- JSN – Já se nudím – Мені нудно
- MMCH / MMCHD – Mimochodem – До речі
- MMNT / MMT – Moment – Секунду!
- MTM – Moc te miluji – Дуже тебе люблю
- nb – Nebo – Або
- PSM – Prosím – Будь ласка
- TBTK – Tobe taky – Тобі теж
- TTK – Tak to každopádne – У будь-якому випадку
- TTPJ – Tak to potom jo – Це потім
- UPA, UPE – Úplne – Повністю
- ZTT – Zjisti to – Дізнайся.