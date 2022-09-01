Чехія посідає одну з лідируючих позицій серед українців як країна для трудової міграції. Крім цього, від 24 лютого Чехія прийняла близько пів мільйона біженців з України на тлі російсько-української війни. Тож не дивно, що наші земляки часто беруться вчити чеську. А щоб швидко та ефективно опанувати іноземну мову, потрібно повністю поринути в неї.

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Усі знають, що у вивченні мови добре допомагає перегляд фільмів чи серіалів мовою оригіналу. Але не завжди є можливість виділяти хоча б 3 рази на тиждень по 1,5 – 2 години для того, аби подивитися чеське кіно. У цьому випадку найкращий спосіб розвивати своє сприйняття чеської мови – слухати подкасти.

3 подкасти для тих, хто вчить чеську мову

Zdeňkov český podcast

Подкаст носія чеської мови, який на момент написання статті випустив уже майже 300 епізодів. Автор обговорює хокей, гроші, футбол, різдвяні подарунки, гастрономію, Польщу та поляків та багато іншого. Словом, у такій колекції тем кожен слухач може знайти щось те, що зацікавить найбільше.

Czech Courses Podcast

Елізабет і Моніка розмовляють у своїх випусках про вивчення мов, подорожі, дітей та батьків. Подкаст дівчат містить лише 4 епізоди, кожен з яких триває по 10 хвилин.

Learn Czech Podcast

У подкасті Яни Славикової ви дізнаєтеся, як ефективно вивчати чеську мову або підготуватися до іспиту В1, познайомтеся з тонкощами чеської граматики та почуєте уривки з творів чеських письменників. Деякі епізоди тривають кілька хвилин, інші – до пів години. Загалом є 25 випусків.