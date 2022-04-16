Як порозумітись з поляками: корисна шпаргалка з буденними порадами для українців

На Польщу припав основний потік біженців з України, а поляки тим часом неабияк допомагають нашим громадянам. І нерідко вони надають українцям прихисток у своїх домівках, виділяючи кімнату чи навіть ціле помешкання.

І буде не зайвим дізнатися кілька цікавих особливостей, які допоможуть вам краще порозумітися з місцевими жителями та й загалом адаптуватися в цій країні. Тож якщо ви опинилися в Польщі (а можливо, вперше), то ця добірка корисних підказок точно стане вам в пригоді.

Корисно знати Як надіслати посилку з України до Польщі та навпаки: тарифи популярних поштових операторів

Що треба знати про Польщу й поляків,

аби швидше там адаптуватись

Якщо в гостях вам пропонують перевзутись у капці – погоджуйтесь, щоб не образити господаря дому.

У жодному разі не відмовляйтеся, коли вас вгощають чи пропонують взяти їжу з собою після застілля.

До польського храму краще одягнути щось скромне. А ось в шортах чи короткій спідниці там радимо не з'являтися.

В неділю практично усі крамниці в Польщі зачинені, тож не забувайте про запас продуктів.

Переходити дорогу треба тільки на переході, інакше можна отримати штраф.

Деякі польські слова можуть здивувати українців, адже мають протилежне значення: urody — краса, dywan — килим і таких прикладів чимало. Тому покладайтеся на контекст у розмові з поляками, а не перекладайте усе буквально.

Здивує вас також й український борщ. Він у Польщі зовсім не такий, як в Україні – рідкий та нежирний. За консистенцією більше схожий на нашу грибну юшку.

Перший поверх в польських будівлях позначають "нульовим" поверхом, а перший — це вже наш звичний другий, і так далі.

Міський транспорт ходить чітко по графіку, а от поїзди можуть запізнюватися.

Якщо ви загубились у місті чи не знаєте, як кудись дістатись, — не соромтеся запитати дорогу, адже поляки радо допомагають.

До слова – Як поляки допомагають Україні: дивіться відео