И будет не лишним узнать несколько интересных особенностей, которые помогут вам лучше найти общий язык с местными жителями и вообще адаптироваться в этой стране. Так что если вы оказались в Польше (а возможно, впервые), тогда эта подборка полезных подсказок точно пригодится вам.

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Что нужно знать о Польше и поляках,

чтобы быстрее там адаптироваться

Если в гостях вам предлагают обуться в тапки – соглашайтесь, чтобы не обидеть хозяина дома.

Ни в коем случае не отказывайтесь, когда вас угощают или предлагают взять с собой после застолья.

В польский храм лучше одеть что-нибудь скромное. А вот в шортах или в короткой юбке там советуем не появляться.

В воскресенье практически все магазины в Польше закрыты, так что не забывайте про запас продуктов.

Переходить дорогу нужно только на переходе, иначе можно получить штраф.

Некоторые польские слова могут удивить украинцев, ведь имеют противоположное значение: urody – красота, dywan – ковер и таких примеров немало. Поэтому полагайтесь на контекст в разговоре с поляками, а не переводите все буквально.

Удивит вас также и украинский борщ. Он в Польше совсем не такой, как в Украине – редкий и нежирный. По консистенции больше похож на нашу грибную юшку.

Первый этаж в польских зданиях обозначают "нулевым" этажом, а первый – это уже наш привычный второй, и так далее.

Городской транспорт ходит четко по графику, а вот поезда могут опаздывать.

Если вы потерялись в городе или не знаете, как куда-то добраться, – не стесняйтесь спросить дорогу, ведь поляки радушно помогают.