Зберігається ентузіазм чи росте відраза: як поляки ставляться до перебування українців у Польщі

З 24 лютого Польща прийняла найбільше біженців з України. Але чи поляки все ще схвалюють присутність українців в їхній країні через пів року після початку великої російсько-української війни?

Так, у багатьох європейських країнах, які прийняли менше біженців, ніж Польща, уже є обурення на тлі допомоги українцям. Річ у тому, що після періоду ентузіазму починається невдоволення. Тож цілком природно було б очікувати, що позитивне ставлення до біженців у Польщі також послабиться. Але опитування від Ipsos показує зовсім протилежний результат.

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Як поляки ставляться до тривалого перебування українців в Польщі

Експерти з Ipsos в крайньому своєму опитуванні запитали, що поляки думають про майбутнє країни з великою кількістю біженців. Чи хотіли б вони, щоб українці залишилися на багато років? Це було б добре чи погано для Польщі?

Відтак, більшість жителів Польщі вважають, що для їхньої країни було б добре, якби українці, які живуть у ній, залишилися там на багато років. Те, що тривале перебування громадян України у Польщі матиме позитивні наслідки для держави, вважає 65% опитаних поляків, а лише 27% відповіли про негативні наслідки.

Ми побоювалися і продовжуємо побоюватися негативних тенденцій щодо біженців, особливо через економічну ситуацію, яка лише погіршується. Проте, всупереч нашим побоюванням, ентузіазм серед поляків до українців зберігається,

– кажуть в українському домі у Варшаві.

Найбільше невдоволення щодо присутності українців у Польщі висловили фермери (43%), робітники (40%), директори (18%), а також власники фірм (17%).