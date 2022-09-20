Так, во многих европейских странах, которые приняли меньше беженцев, чем Польша, уже есть возмущение на фоне помощи украинцам. Дело в том, что после энтузиазма начинается недовольство. Так что вполне естественно было бы ожидать, что положительное отношение к беженцам в Польше также ослабиться. Но опрос от Ipsos показывает совершенно противоположный результат.

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Как поляки относятся к длительному пребыванию украинцев в Польше

Эксперты из Ipsos в крайнем опросе спросили, что поляки думают о будущем страны с большим количеством беженцев. Хотели бы они, чтобы украинцы остались на многие годы? Это было бы хорошо или плохо для Польши?

Следовательно, большинство жителей Польши считают, что для их страны было бы хорошо, если бы живущие в ней украинцы остались там на много лет. То, что длительное пребывание граждан Украины в Польше будет иметь положительные последствия для государства, считает 65% опрошенных поляков, а только 27% ответили о негативных последствиях.

Мы опасались и продолжаем опасаться негативных тенденций относительно беженцев, особенно из-за ухудшающейся экономической ситуации. Однако, вопреки нашим опасениям, энтузиазм среди поляков к украинцам сохраняется,

– говорят в украинском доме в Варшаве.