Так, в июне стало известно о прекращении финансирования Мазовецким воеводой одного из крупнейших в Польше Центра помощи беженцам из Украины, расположенного в Варшаве в зале Global Expo. Официальной причиной называли нарушения, обнаруженные воеводскими чиновниками в ходе двух проверок, проведенных в начале лета.

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Вдвое завышенные цифры и миллионные сделки

Проверки, проведенные в июне 2022 года, выявили, что Центр помощи, организованный на базе Global Expo в Варшаве, почти вдвое завышал реальное количество принятых беженцев из Украины. Там размещалось более 1 тысячи человек. В документах отмечали более 2 тысяч принятых украинцев. В итоге компания исправила свои отчеты и получила за июнь соответствующую действительности сумму компенсации. А Мазовецкий воевода сообщил о прекращении финансирования Центра помощи.

Однако неизвестно, какова была ситуация в марте, апреле и мае, когда проверки не проводились. А учитывая, что сначала за ночевку одного человека платили почти 100 злотых, потом около 50 злотых, то счета средств, выманенных из государственного бюджета, могут идти даже на миллионы злотых.

Однако есть информация, что после прекращения сотрудничества с воеводой государственные деньги продолжают поступать в управляющую объектом. Фирма обратилась за финансированием в варшавский район Белоленко. С июня и до конца октября 2022 года район выплатил на содержание беженцев более 2 миллионов злотых.