Як підлітку отримати щеплення від COVID-19 у Польщі

17 травня у Польщі почалася реєстрація на вакцинацію від коронавірусу для підлітків 16-17 років. Раніше робити таке щеплення могли тільки повнолітні особи. Отримати вакцину юні жителі Польщі можуть лише з дозволу дорослих і лише препаратом Pfizer.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. Уряд запевняє, що процедура є цілком безпечною для молодих людей.

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Як записатися на вакцинацію

Щоб підліток зміг отримати вакцину, його батько або інший законний опікун повинен дати на це письмову згоду. Для цього потрібно заповнити та принести у видрукованому вигляді спеціальну анкету. Отримати документ можна й у пункті вакцинації, але у такому випадку опікун повинен поїхати туди разом із підлітком.

Водночас присутність дорослого під час процедури щеплення не є обов'язковою вимогою: підліток може прибути до центру вакцинації самостійно.

Європейське агентство лікарських засобів дозволило робити щеплення неповнолітнім особам тільки препаратом Pfizer. Поки що це єдина компанія, яка офіційно схвалила застосування свого препарату для молодших вікових груп.

Дорослі жителі Польщі, крім Pfizer, мають змогу отримати один з таких препаратів: Moderna, AstraZeneka i Johnson&Johnson.

Загалом у Польщі вже майже 12% населення пройшли повну вакцинацію.

У Польщі розпочали запис на вакцинацію для підлітків / Фото Unsplash