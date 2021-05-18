Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Правительство уверяет, что процедура полностью безопасна для молодых людей.
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Как записаться на вакцинацию
Чтобы подросток смог получить вакцину, его отец или другой законный опекун должен дать на это письменное согласие. Для этого нужно заполнить и принести в напечатанном виде специальную анкету. Получить документ можно и в пункте вакцинации, но в таком случае опекун должен поехать туда вместе с ребенком.
В то же время присутствие взрослого во время процедуры прививки не является обязательным требованием: подросток может прибыть в центр вакцинации самостоятельно.
Европейское агентство лекарственных средств позволило делать прививки несовершеннолетним только препаратом Pfizer. Пока это единственная компания, которая официально одобрила применение своего препарата для младших возрастных групп.
В Польше начали запись на вакцинацию для подростков / Фото Unsplash