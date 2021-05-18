Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский . Правительство уверяет, что процедура полностью безопасна для молодых людей.

Читайте также Каждый третий иностранный житель Польши хочет получить прививку от COVID-19

Как записаться на вакцинацию

Чтобы подросток смог получить вакцину, его отец или другой законный опекун должен дать на это письменное согласие . Для этого нужно заполнить и принести в напечатанном виде специальную анкету . Получить документ можно и в пункте вакцинации , но в таком случае опекун должен поехать туда вместе с ребенком.

В то же время присутствие взрослого во время процедуры прививки не является обязательным требованием: подросток может прибыть в центр вакцинации самостоятельно .

Европейское агентство лекарственных средств позволило делать прививки несовершеннолетним только препаратом Pfizer . Пока это единственная компания, которая официально одобрила применение своего препарата для младших возрастных групп.

Взрослые жители Польши, кроме Pfizer, могут получить один из следующих препаратов: Moderna, AstraZeneka i Johnson&Johnson. Всего в Польше уже почти 12% населения прошли полную вакцинацию.