Такі дані надали агенція EWL Group та Студія Східної Європи Варшавського університету. При цьому, Польщі активно заохочує людей вакцинуватися, зокрема й іноземців.

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Результати дослідження

За даними агенції EWL Group та Студії Східної Європи Варшавського університету, 36,1% іноземці, які працюють у Польщі, хочуть зробити щеплення від COVID-19.

32% осіб ще остаточно не визначилися, хочуть вони чи ні отримати вакцину на території Польщі.

31,1% жителів країни запевнили, що не бажають вакцинуватися.

І лише 0,8% респондентів заявили, що вони вже щеплені або у процесі вакцинації.

Загалом у Польщі вже 11,9% населення пройшли повну вакцинацію. У країні використовують такі препарати: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

У Польщі вже 11,9% населення пройшли повну вакцинацію / Фото Unsplash