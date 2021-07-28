Як підготуватися до роботи за кордоном: корисні поради

Трудова міграція може бути небезпечною, якщо потрапити під вплив недобросовісних роботодавців. Тому важливо заздалегідь довідатися про всі особливості поїздки та оформлення потрібних документів.

Усвідомлений підхід та ретельне планування допоможуть уникнути багатьох неприємностей. Розпочати слід з вивчення юридичних аспектів.

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Документи

У кожній країні список документів, які потрібні трудовому мігранту, може відрізнятися. На це впливають правила конкретної юрисдикції. Але в класичному варіанті українцям, які планують роботу за кордоном, знадобляться:

закордонний паспорт;

медична страховка;

запрошення на роботу зі сторони іноземного роботодавця;

робоча віза (виготовляється на підставі наданих документів).

Як правило, період оформлення документів триває до п'яти місяців.

Знайомство з роботодавцем

Знайти роботодавця людина може самостійно або звернувшись до спеціальних агенцій з працевлаштування. У будь-якому разі слід звернути увагу на такі моменти:

роботодавця потрібно знайти ще під час перебування в Україні;

потрібно ознайомитися з відгуками людей, які працюють або раніше працювали на підприємстві, а відсутність таких відгуків має насторожити, якщо компанія існує на ринку давно;

з потенційною компанією треба організувати попередні зустрічі для уточнення всіх деталей співпраці;

співпраця має бути підтверджена письмовим договором;

всі документи повинні бути легалізовані;

під час оформлення документів потрібно обирати організації з чинною ліцензією.

Слід пам'ятати, що після приїзду до нової країни українцям одразу ж потрібно зареєструватися в представництві або консульстві.

Перелічені рекомендації є базовими. Це те, чим категорично не можна нехтувати. Звісно, інші нюанси підготовки до роботи за кордоном будуть виходити з тривалості робочого контракту, специфіки роботи та місця призначення.

Принагідно нагадуємо, що власник агентства з працевлаштування, яке зараз допомагає українцям знайти роботу у Польщі, дав ціннітрудовим мігрантам. Він розповів, на що варто звертати увагу, коли шукаєш вакансію у Польщі, як найкраще шукати вакансії і як діяти, коли працедавець не виплатив зарплату або надав погані умови праці.