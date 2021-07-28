Усвідомлений підхід та ретельне планування допоможуть уникнути багатьох неприємностей. Розпочати слід з вивчення юридичних аспектів.
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Документи
У кожній країні список документів, які потрібні трудовому мігранту, може відрізнятися. На це впливають правила конкретної юрисдикції. Але в класичному варіанті українцям, які планують роботу за кордоном, знадобляться:
- закордонний паспорт;
- медична страховка;
- запрошення на роботу зі сторони іноземного роботодавця;
- робоча віза (виготовляється на підставі наданих документів).
Як правило, період оформлення документів триває до п'яти місяців.
Знайомство з роботодавцем
Знайти роботодавця людина може самостійно або звернувшись до спеціальних агенцій з працевлаштування. У будь-якому разі слід звернути увагу на такі моменти:
- роботодавця потрібно знайти ще під час перебування в Україні;
- потрібно ознайомитися з відгуками людей, які працюють або раніше працювали на підприємстві, а відсутність таких відгуків має насторожити, якщо компанія існує на ринку давно;
- з потенційною компанією треба організувати попередні зустрічі для уточнення всіх деталей співпраці;
- співпраця має бути підтверджена письмовим договором;
- всі документи повинні бути легалізовані;
- під час оформлення документів потрібно обирати організації з чинною ліцензією.
Слід пам'ятати, що після приїзду до нової країни українцям одразу ж потрібно зареєструватися в представництві або консульстві.
Перелічені рекомендації є базовими. Це те, чим категорично не можна нехтувати. Звісно, інші нюанси підготовки до роботи за кордоном будуть виходити з тривалості робочого контракту, специфіки роботи та місця призначення.