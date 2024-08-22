Чого категорично не можна торкатися у літаку: бортпровідниця приголомшила відповіддю

Бортпровідниця розповіла, яке місце у літаку – найбрудніше. Його не варто торкатися за будь-яких обставин. А якщо це вже сталося, потрібно негайно скористатися антисептиком.

За словами бортпровідниці, до прибирання на борту ставляться дуже серйозно. Члени екіпажу роблять все можливе, аби покращити ситуацію й забезпечити пасажирам комфорт та затишок.

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Яке місце у літаку – найбрудніше

Бортпровідниця зі стажем розповіла, що не варто користуватися кишенею сидіння. За жодних обставин не варто класти туди речі та особливо їжу.

Навіть якщо кишеню сидіння очищено від сміття, між відправленнями може не бути часу на її дезінфекцію, і, на жаль, ви ніколи не знаєте, що залишилося в кишені сидіння під час попередньої подорожі,

– мовиться у повідомленні.



Бортровідниця розповіла, якого місця не варто торкатися на борту / Unsplash

Особливо мовиться про короткі рейси, коли на прибирання залишається дуже мало часу. Якщо пауза між рейсами – довша, є шанс, що у кишені також встигли прибрати.

Водночас деякі експерти заперечують такі дані про найнебезпечніше місце на борту й наполягають, що там – також прибирають. Особливо після пандемії коронавірусу.

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