По словам бортпроводницы, к уборке на борту относятся очень серьезно. Члены экипажа делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию и обеспечить пассажирам комфорт и уют.

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Какое место в самолете – самое грязное

Бортпроводница со стажем рассказала, что не стоит пользоваться карманом сиденья. Ни при каких обстоятельствах не стоит класть туда вещи и особенно еду.

Даже если карман сиденья очищен от мусора, между отправлениями может не быть времени на ее дезинфекцию, и, к сожалению, вы никогда не знаете, что осталось в кармане сиденья во время предыдущего путешествия,

– говорится в сообщении.



Бортпроводница рассказала, какого места не стоит касаться на борту / Unsplash

Особенно говорится о коротких рейсах, когда на уборку остается очень мало времени. Если пауза между рейсами – длиннее, есть шанс, что в кармане также успели убрать.

В то же время некоторые эксперты отрицают такие данные о самом опасном месте на борту и настаивают, что там – также убирают. Особенно после пандемии коронавируса.

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