Перше місце у рейтингу посіло польське місто Білосток. Воно розташоване у Підляському воєводстві на річці Бяла.

Зверніть увагу Можна відпочити менш як за 100 євро: туристка назвала найдешевше місто Європи

Чому Білосток став таким популярним

Місцеві мешканці заявили, що упродовж останнього часу якість їхнього життя суттєво зросла. За цим показником Білосток перевершив багато відомих міст, зокрема, залишивши позаду Рим, Лондон і Берлін.

Наразі на території міста мешкає 290 000 людей. І вони зовсім не проти показати Білосток туристам. Наразі мандрівники фактично не їдуть до міста. А дарма. Бо там є на що подивитися і що скуштувати. Особливої уваги заслуговує старе місто.

Зокрема, серед must visit локацій:

палац Браницьких;

Ринкова площа;

Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці;

казкова вулиця Липова.



Польський Білосток визнали найкомфортнішим для життя / Unsplash

Туристів закликають спланувати візит до Білостока. Зокрема, місто чудово підійде для сіті-брейк. Зауважують, що місцеві мешканці – дуже приємні до туристів. Зокрема, охоче допоможуть та підкажуть, куди варто піти, аби класно провести час. Хоча не всі у Білостоці володіють англійською мовою, завжди можна порозумітися.