У липні 2024 року співробітники цивільної авіації страйкуватимуть щонайменше у 3 країнах. Мовиться про Італію, Ірландію та Велику Британію.

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В Італії вже завтра відбудеться масштабний страйк

Італія – одна з найпопулярніших країн світу для літнього туризму. Упродовж сезону країна має прийняти мільйони людей. На тлі напливу туристів в Італії 5 липня відбудеться загальнонаціональний страйк персоналу аеропортів. Відомо, що це спричинить незручності для пасажирів у таких містах:

Рим;

Венеція;

Мілан;

Болонья.

Прогнозують, що це точно спричинить збої у польотах. Людей просять зважати на це, плануючи свої мандрівки.



У розпал літа скасують сотні рейси / Unsplash

В Ірландії скасували сотні рейсів

Тим часом в Ірландії ще у червні 2024 року пілоти флагманського авіаперевізника Ірландії Aer Lingus розпочали безстроковий страйк. Він відбувається за принципом "працюй за правилами". Це означає, що пілоти не перепрацьовують понаднормово. Зауважують, що через це вже довелося скасувати близько 400 рейсів.

У Великій Британії теж відбудеться страйк

Тим часом співробітники аеропорту Гатвік у Великій Британії також планують страйки. Вони відбуватимуться 12 – 14 липня і 18 – 21 липня.

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