Лето – самое сложное время для долгих путешествий автобусом. Однако поездку можно спланировать с максимальным комфортом для себя. Как это сделать, рассказывает Закордон 24.

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Как создать для себя максимальный комфорт в автобусе

Выберите удобную одежду. Кроме того, лучше всего приготовить что-то для переодевания. Если едете рейсовым автобусом, возьмите запасную одежду в салон. Водители туристических автобусов открывают багажники во время длительных остановок.

Упакуйте в косметичку средства гигиены, чтобы освежиться на заправках.

Попросите водителей включить кондиционер, если они сами этого не сделали.



Путешествие в автобусе может быть комфортным / Unsplash

Заранее приобретите евро в формате монет. Во многих странах ЕС пользование санитарной комнатой – платное. Чаще всего говорится об автоматическом пропуске. Поэтому разменять бумажную купюру не получится. Рассчитаться картой можно не везде.

Не покупайте еду, в свежести которой не уверены. В частности, говорится о продуктах, которые быстро портятся, из аппаратов. Если не взяли поесть с собой, лучше всего обедать-ужинать на больших заправках. Кроме того, всегда интересно продегустировать продукцию новых стран.

Не выбирайте на перекус то, что может не выдержать жары. Например, говорится о шоколадных батончиках.

Используйте остановки, чтобы размять ноги. Легкая зарядка, которую можно сделать где угодно, существенно улучшит самочувствие.

Составьте плейлист для путешествия. Подготовьте заранее фильмы, которые будете смотреть во время поездки. Лучше всего выбрать ленты с колоритом той страны, куда вы едете. Возьмите книги и/или игры, в которые можно играть в автобусе.

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