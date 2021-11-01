Як у Польщі відбувається возз'єднання сім'ї

Возз'єднання сім'ї – це легалізація членів родини людини, яка законно перебуває на території Польщі. До таких членів родини належать чоловік та дружина, неповнолітні діти, які мають громадянство країни, що не входить до ЄС. Сама ж людина, яка ініціює запрошення, може мати як польське громадянство, так і бути громадянином іншої держави.

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Про що варто знати

Перш ніж починати вдаватися в деталі, важливо з'ясувати один формальний аспект. Дуже часто будь-яку легалізацію членів родини називають "возз'єднанням", однак фактично таким терміном позначають лише один спеціальний процес.

Якщо ж якась із сторін не має права на возз'єднання, а у заяві на карту побиту або візу вони неправильно вкажуть статус, то це призведе до відмови. Тому обов'язково слід врахувати цей момент.

Хто має право на возз'єднання сім'ї

Іноді можна натрапити на інформацію, що сторона, яку запрошують, спочатку може розраховувати лише на посвідку на тимчасове проживання (ПТП). Утім, це не так!

У залежності від обставин, це може бути посвідка і на тимчасове, і на постійне проживання (ППП), та навіть громадянство. Хоча переважно дійсно виходить отримати саме посвідку на тимчасове проживання. Розраховувати на цей спосіб легалізації можуть:

законне подружжя. Важливо врахувати, що шлюб має бути оформлений відповідно до польського законодавства

діти (рідні чи прийомні)

батьки чи опікуни неповнолітніх іноземців, які перебувають у Польщі на правах біженців чи за програмою додаткового захисту

Чи можуть неповнолітні діти забрати батьків

На жаль, такої змоги через процес возз'єднання не існує. Але є практичний спосіб забрати батьків: потрібно довести необхідність догляду за ними, наявність ресурсів та місця проживання тощо. Звичайно, немає жодних гарантій, що таким чином вдасться возз'єднатись із родиною, оскільки успіх залежить від суб'єктивних оцінок чиновників. Проте якщо зробити все правильно, така можливість залишається.

Діти мають можливість забрати батьків у Польщу / Фото shoppingpl

Якщо один із батьків – громадянин України

Якщо один із батьків, який запрошує, та дитина – українці, то можна розраховувати на посвідку на постійне проживання, якщо:

дитина народилась під час дії ППП

під час народження дитини діяла ПТП одного з батьків, який згодом отримав ППП

В інших випадках учасники процесу возз'єднання можуть претендувати на посвідку на тимчасове проживання, якщо сторона, яка запрошує:

має ППП: карту сталого побиту або ж довгострокового резидента ЄС.

має ПТП строком більше ніж 2 роки, при цьому діючий дозвіл має бути виданий не менше ніж на 1 рік.

має ПТП у зв'язку з науковою діяльністю.

володіє Blue card EU (дозвіл, виданий висококваліфікованому фахівцю з метою виконання певного об'єму робіт).

має статус біженця, потребує додаткового захисту або перебуває в Польщі з інших причин гуманітарного характеру.

Якщо один із батьків – громадянин Польщі

Якщо один із батьків/опікунів чи один із подружжя є громадянами Польщі, то сторона, яку запрошують, може претендувати на польське громадянство.

Якщо сторона, яка запрошує, має польське громадянство, то сторона, яку запрошують, може розраховувати і на ППП, і на ПТП. Але для повної легалізації краще одразу розглядати можливість отримання громадянства. Також не слід забувати, щоб шлюб має бути визнаний польським законодавством та існувати визначений законом період часу.

Які можливості відкриває посвідка на тимчасове проживання

Іноземець, який має ПТП, отримує усі права, гарантовані цій категорії осіб:

дозвіл на легальне перебування в Польщі з можливістю законного працевлаштування, навчання та ведення бізнесу.

дозвіл на виїзд в країни, які входять до Шенгенської зони, на 90 днів із піврічним інтервалом.

доступ до польських освітніх, медичних та багатьох інших програм.

Окрім перерахованих вище переваг будь-якої карти побиту, статус, отриманий після возз'єднання сім'ї, надає вільний доступ до ринку праці Польщі. Це означає, що для офіційного працевлаштування не потрібно буде оформлювати дозвіл на роботу.