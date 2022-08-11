4 безпечні способи перевезення собаки в авто: як водіям не нарватися на штраф в Чехії

Часто собаки стають нашими попутниками в авто. Тож водіям слід знати, як безпечно перевозити свого улюбленця в машині. Розглянемо основні вимоги на прикладі Чехії.

Так, сумлінний водій, який дбає не лише про свою безпеку під час руху, а й про безпеку свого собаки, повинен дотримуватися певних вимог перевезення тварин. В Чехії передбачені чотири різні способи безпечної їзди на власній машині разом з домашніми улюбленцями.

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Як правильно перевозити собаку в машині у Чехії

Чеська поліція може виписати штраф до 2000 крон (близько 3100 гривень) на місці або 1500 – 25000 крон (2300 – 39000 гривень) в адміністративному порядку за неправильне транспортування пса під час контролю дорожнього руху.

В салоні. Посадіть собаку на задній ряд сидінь та пристебніть його спеціальним ременем прямо до натягувача ременя. Звичайний повідок краще не використовувати, оскільки він недостатньо міцний. Найбільше цей спосіб підійде для собак малих порід.

З використанням переноски. Переноску для собак також варто закріпити ременем безпеки за спеціальні кріплення.

В багажнику. Якщо ваш собака звик їздити в багажнику, то для нього необхідно облаштувати відповідну зону. Експерти радять встановити спеціальну сітку, яка дозволить відокремити салон та решту частину багажника від місця перевезення тварини.

У клітці в багажнику. Найкраще рішення – помістити собаку в закриту клітку, надійно закріплену в багажнику. Це вважається найбезпечнішим способом пересування на авто разом з псом.

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