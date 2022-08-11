Так, добросовестный водитель, заботящийся не только о своей безопасности во время движения, но и о безопасности своей собаки, должен соблюдать определенные требования перевозки животных. В Чехии предусмотрены четыре разных способа безопасной езды на собственной машине вместе с домашними любимцами.

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Примите во внимание! Чешская полиция может выписать штраф до 2000 крон (около 3100 гривен) на месте или 1500 – 25000 крон (2300 – 39000 гривен) в административном порядке за неправильную транспортировку собаки во время контроля дорожного движения.

Как правильно перевозить собаку в машине в Чехии

В салоне. Посадите собаку на задний ряд сидений и пристегните ее специальным ремнем прямо к натяжителю ремня. Обычный поводок лучше не использовать, поскольку он недостаточно крепок. Более всего этот способ подойдет для собак малых пород.

При использовании переноски. Переноску для собак также следует закрепить ремнем безопасности за специальные крепления.

В багажнике. Если ваша собака привыкла ездить в багажнике, то для нее необходимо обустроить соответствующую зону. Эксперты советуют установить специальную сетку, которая позволит отделить салон и остальную часть багажника от места перевозки животного.

В клетке в багажнике. Лучшее решение – поместить собаку в закрытую клетку, надежно закрепленную в багажнике. Это считается самым безопасным способом передвижения на авто вместе с собакой.