Як перевезти особисті речі у нову країну: досвід українських мігрантів

Переїзд у нову країну завжди передбачає розв'язання низки супутніх проблем. Окрім детальної підготовки та перевірки документів, українцям доводиться думати про перевезення особистих речей.

Перевезти матеріальні надбання всього свого життя на практиці не так вже й просто. Хтось робить це у кілька підходів, перетинає кордон завантаженими по зав'язку грузовими автобусами або ж користується послугами міжнародної пошти.

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Досвід українських мігрантів

Українець Сергій переїхав у польське місто Гдиню разом з дружиною. Спершу пара планувала придбати все необхідне на місці, однак згодом вирішили, що менш ніж за 1 000 євро можна знайти перевізника, який допоможе з особистими речами.

Підрахувавши всі теоретичні витрати, сім'я зрозуміла, що скористатись такою послугою буде вигідніше – у новій країні на перших етапах й так довелось добряче витратитись на оренду житла та побутові дрібниці.

З перевізником парі вдалось взяти з собою у Польщу все, що помістилось:

пилосмок;

посуд;

одяг;

простирадла, ковдри та подушки;

сушку для білизни.

Велику техніку (холодильник та пральну машину) подружжя не перевозило, адже ті й так потребували заміни.

Подружжя скористалось послугами приватного перевізника / Фото Pexels

Мінуси такого перевезення

На думку Сергія, вони збирались поспіхом, і тому добряче переплатили. За словами українця, це був "перший кращий" перевізник, якого вдалось знайти, і все було домовлено "на словах".

Деякі речі, на жаль, пошкодились під час транспортування, а висунути претензії було нікому,

– розповідає мігрант.

Сергій радить користатися послугами офіційних компаній, які ставляться до перевезень дбало та відповідають за збереження стану речей.

Також українець застерігає співвітчизників, щоб ті не поспішали перевозити все й одразу – зазвичай на зйомних квартирах є все необхідне, а якщо ви плануєте мешкати у гуртожитку, то там точно багато чого не поміститься.

Не варто перевозити все й одразу / Фото Pexels